Capital El operativo de limpieza intensiva alcanza 600 calles y una docena de barrios lunes 08 de febrero de 2021 , 19:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Finalizada la limpieza que a lo largo del último mes se ha desarrollado en Plaza de Toros y su entorno, el dispositivo se trasladará alternativamente al barrio de San Luis y los barrios periféricos, el primero, La Cañada



Las labores de limpieza intensiva desarrolladas cada domingo desde el pasado verano por parte del Área de Sostenibilidad Ambiental, junto a la empresa concesionaria, Entorno Urbano, han alcanzado hasta el pasado fin de semana a más de 600 calles, en concreto 607, actuando sobre más de 85 kilómetros de vías y espacios públicos y una docena de barrios de toda la capital. La superficie total de actuación alcanza 3,01 km2, lo que representa un 28% del término municipal (10,9 km2).



Es el balance que a fecha de hoy hace la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, una vez se da por concluido el operativo que, a lo largo de los últimos cuatro domingos, se ha desarrollado en el barrio de Plaza de Toros y su entorno, actuando en algo más de 80 calles.



Junto a este balance de actuación, Cobos ha adelantado que el operativo seguirá a partir del próximo fin de semana, en su caso desplazando el dispositivo empleado en estas tareas al barrio de San Luis y su entorno. En este sentido, y dada la amplitud de la zona de acción que se ha incluido en esta parte del cronograma, ha explicado que la intención es además la de alternar la ejecución del operativo en esta parte de la ciudad también con labores de limpieza intensiva en barrios periféricos, adelantando que esa alternancia alcanzará en primer lugar el barrio de La Cañada.



Iniciado el mes de junio en la zona de El Palmeral de El Zapillo, el dispositivo de limpieza intensiva ha transcurrido de los últimos siete meses por los barrios de El Zapillo, Nueva Almería, 500 Viviendas, Ciudad Jardín, Los Ángeles, Cruz de Caravaca, zona Centro, Oliveros, Barrio Alto, calle Granada y Plaza de Toros y su entorno.





Colaboración ciudadana

Un recorrido que se ha ido planificando en función de las necesidades que pretende este servicio especial, que se suma a las labores de limpieza diaria que presta la empresa concesionaria y que, como ha subrayado la concejala de Sostenibilidad Ambiental, “requiere de la colaboración ciudadana, de forma que la planificación de los trabajos que se llevan a cabo se realicen con la mayor rapidez y efectividad”.



En este sentido, recuerda que allí donde se anuncia la actuación de cada fin de semana se señaliza la prohibición de aparcamiento, entre las 6.00 de la mañana y las 12.00 del mediodía, liberando así las vías de vehículos y permitiendo que operarios y maquinaria puedan llegar a limpiar donde no siempre se puede por la presencia de vehículos aparcados.



Margarita Cobos ha querido agradecer, en este sentido, esa colaboración, al tiempo que ha vuelto a pedir disculpas por los “inconvenientes” que se puedan derivar de estas actuaciones de limpieza, necesarios en el cumplimiento del objetivo que se pretende para el éxito de un plan que va mucho más allá del barrido de mantenimiento. Este dispositivo incluye barrido mixto, baldeo intensivo, quitamanchas y ‘quitachicles’, además de la retirada de malas hierbas que, en ocasiones, aparecen entre la acera y la calzada. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

