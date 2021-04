CSIF solicita que trabajadores de hipermercados sean preferenten en el plan de vacunación

martes 27 de abril de 2021 , 18:57h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El sindicato considera que han sido personal esencial desde que diera comienzo la crisis sanitaria y que, por tanto, ahora deberían priorizar la inmunización del colectivo





La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, solicita que los más de 3.000 trabajadores y trabajadoras de hipermercados y supermercados de la provincia sean incluidos en el plan de vacunación preferente. El sindicato considera prioritario inmunizar a un colectivo profesional que ha sido y sigue siendo esencial desde que diera comienzo el primer estado de alarma y que, además, sigue estando en continuo contacto con la ciudadanía.



Desde la central sindical instan a las distintas administraciones, tanto autonómica como estatales, a que revisen la estrategia de vacunación e incluyan a estas plantillas para inocularlos contra la COVID-19. “Es una cuestión de coherencia y necesidad, no solo porque fueron imprescindibles durante los meses de confinamiento, sino porque es un colectivo que sigue estando en primera línea con un elevado número de trato con la sociedad”, ha reiterado Juan Fernández Cabezas, presidente de CSIF Almería.



Es por ello que CSIF Almería va iniciar una campaña de contactos y reivindicaciones para pedir que, más de tres millares de empleados y empleadas de supermercados y grandes superficies de la provincia, sean incluidos en la Estrategia de Vacunación.



Según explica el presidente del sindicato, tras varias reuniones con trabajadores del colectivo, “las directrices del plan de inmunización recogen que deberán ser prioritarios los trabajadores que por su trabajo desempeñen laborales de especial vulnerabilidad, necesidad o beneficio social y está muy claro que ellos deben formar parte de ese segmento laboral. Son quienes están más en contacto con la gente junto a docentes, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad o personal de ayuda a domicilio”, ha puntualizado Fernández Cabezas.



Por último, el presidente de CSIF Almería recuerda que ellos y ellas también fueron el sostén de la sociedad cuando se cerró toda actividad. “Se enfrentaron a situaciones de tremenda angustia e incertidumbre, con protecciones improvisadas, doblando turnos y estando en los primeros eslabones de la actividad esencial, es por eso que no es de recibo que ahora se encuentren en la cola del plan de vacunación. No es justo que ahora sea un colectivo invisible para las autoridades sanitarias cuando han sido tan necesarios”.