Capital La Audiencia y el Gobierno andaluz acuerdan homenajear al fiscal Jesús Gázquez martes 27 de abril de 2021 , 18:23h

Se ha propuesto que una de las salas de la Audiencia de Almería lleve el nombre del fiscal fallecido recientemente



La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, y el delegado de Justicia y Administración Local, José Luis Delgado, se han reunido esta mañana con el nuevo presidente de la Audiencia Provincial, Luis Miguel Columna. Se trata de una visita institucional desarrollada en la sede del Gobierno andaluz, donde se ha puesto en valor “la predisposición y colaboración de esta administración ante el inicio de la nueva etapa del presidente de la Audiencia en Almería”.



Torregrosa ha querido agradecer “esta primera visita como máximo responsable de la Audiencia al juez Columna, que cuenta con una trayectoria que dio comienzo tras su ingreso en la Carrera Judicial por oposición en 1987”. El nuevo presidente de la Audiencia Provincial ha firmado en el Libro de Honor del Gobierno andaluz y ha destacado que “comienzo esta etapa con la mirada puesta en la mejora de la justicia”.



Durante la reunión se ha propuesto realizar un “merecido homenaje al fiscal recientemente fallecido Jesús Gázquez”. Así, Torregrosa ha explicado que “queremos reconocer el trabajo del teniente fiscal de Almería y delegado de la Fiscalía Anticorrupción, Jesús Gázquez, que falleció el pasado mes de marzo tras una larga enfermedad”. Columna ha asegurado que “con esta propuesta de poner el nombre de una sala al fiscal Gázquez homenajeamos a un gran servidor público que hasta el último momento ha estado trabajando como representante del Ministerio Fiscal”.



Por su parte el delegado de Justicia también ha destacado “el clima de colaboración del Gobierno andaluz con el sector judicial” a la vez que ha señalado “el esfuerzo de la Consejería de Justicia para descongestionar algunos de los órganos jurisdiccionales de Almería”. Así Delgado, ha puesto en valor “la puesta en marcha desde el pasado 15 de marzo de la segunda fase del Plan Especial de Reactivación de la Administración de Justicia, que supone una inversión de 1,2 millones de euros, entre las dos fases desarrolladas por el Gobierno andaluz en Almería.



El delegado de Justicia ha explicado que en total serán 23 órganos judiciales almerienses los que contarán con medidas de autorrefuerzo durante 23 semanas con el objetivo de paliar la situación de sobrecarga generada por la pandemia. En esta segunda fase se va a disponer para la provincia de Almería de más de 576.000 euros que sumados con los más de 642.000 euros de la primera fase suponen un total de más de 1,2 millones en medidas de autorrefuerzo de personal.



Para finalizar en la reunión se ha acordado mantener una colaboración permanente con el fin de implementar y prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

