Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Cuando el PSOE financiaba a José Manuel Soto Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por viernes 16 de febrero de 2024 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha levantado una voz crítica contra la Junta de Andalucía, dirigida por el Partido Popular (PP), por su reciente decisión de subvencionar un proyecto turístico encabezado por el cantante José Manuel Soto, con acusaciones de amiguismo, o más concretamente de "montarle un chiringuito" a quien se ha convertido en una de las pesadillas tuiteras anti toda la izquierda, y en especial contra Pedro Sánchez. Sin embargo, las aguas se han agitado aún más cuando se descubrió que, sorpresa sorpresa, el PSOE también tiene su propia historia con los proyectos del señor Soto. ¡Qué casualidad! Resulta que durante el período del 2006 al 2011, el Gobierno socialista no tuvo reparos en financiar un proyecto empresarial del cantante reconvertido en empresario turístico. ¡Oh, pero espera un momento! No se trataba de una noble fundación sin ánimo de lucro como es Destino Rocío, ¡no! Era una empresa directamente propiedad de Soto. ¡Vaya, vaya, vaya! El proyecto financiado en cuestión no era precisamente un circo de pulgas, sino un glamuroso evento de carreras de caballos diseñado para deleitar a los turistas más pudientes con los espléndidos espacios naturales de Andalucía desde la óptica del señorito andaluz. ¡Qué idea tan innovadora! La empresa beneficiaria de esta generosa financiación se llamaba Ride Al-Ándalus, y percibía los fondos a través de Retos de Al-Ándalus, una empresa en la que, ¡sorpresa de nuevo!, el impulsivo tuitero tenía participación junto a un socio. Pero la diversión no termina ahí ¿Qué dirían si les digo que hay fotografías? ¡Sí, fotos! Publicadas para que se viera el buen rollo que había entre Soto y los políticos socialistas de antaño, en FITUR, promocionando esta iniciativa empresarial de la mano del entonces consejero de Turismo y Deporte, Luciano Alonso. ¿Quién diría que un día los críticos y los criticados estuvieron en el mismo lado? Pero claro, hay una diferencia crucial entre entonces y ahora, ¿verdad? Porque ahora el proyecto subvencionado es una fundación, en la que -al menos oficialmente- Soto no cobra ni un mísero euro, en tanto que antes eran empresas privadas con el objetivo de alcanzar un beneficio económico, gracias a las adjudicaciones del PSOE, que incluso le puso un programa en Canal Sur. Sin embargo, no podemos pasar por alto el hecho de que el PSOE, mientras señala con el dedo acusador, también ha tenido sus momentos de gloria financiera con el señor Soto. ¡Otro proyecto en el 2002, qué maravilla! Esta vez, rutas por Andalucía para conocer Andalucía. ¡Qué originalidad! Y, por supuesto, ¡también era privado! ¡Ah, la coherencia! Entonces, ¿cuál es la verdadera diferencia entre entonces y ahora? Pues parece que ahora Soto se ha vuelto crítico con Sánchez, y eso es inaceptable. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1311 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes