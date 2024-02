El pago de los sueldos en metálico

viernes 16 de febrero de 2024 , 06:10h

Me cuesta cierto trabajo, no crean, pero recuerdo el primer sueldo que cobré en mi vida. Qué ilusión aquel sobre blanco, abultado, con sus billetes de pesetas. No sé usted, algunos seguimos sintiendo añoranza por la peseta, sin connotaciones políticas, más bien económicas. Nos acostamos un día con el precio de un café a cien pesetas y nos levantamos con el mismo café a un euro. Y el euro que sosteníamos en nuestra mano aquella mañana nos había costado 166 de las ya desaparecidas pesetas. Reconozcan conmigo que lo del euro fue una estafa, un robo a conciencia que nos hicieron los políticos a los ciudadanos.

Andan los gobiernos conocidos, y hasta los que aún no han llegado al poder, en ese intento de contralar el andar de los humanos por la senda económica. Y para ello nada mejor que hacer desaparecer el dinero físico. Adiós a los billetes, (billetes, billetes verdes qué decíamos en aquellos años de pesetas y café a cien), hoy de lo que se trata es de que nos movamos en el mundo de la economía con la moneda digital. Vamos que no veamos los billetes, que no pasen por nuestra manos, y así gastamos mejor y nos duele menos.

A usted no le pasa que cuando paga con billetes le cuesta un dolor en el corazón, pero cuando lo hace con la tarjeta de plástico, es como si no fuera suyo el dinero, como si saliera de los bolsillos de Pedro Sánchez y de un tal Moreno Bonilla, que todavía no ha pedido la dimisión de ese ministro del interior, llamado Grande Marlaska. En ese camino que quieren andar los gobiernos, los sindicatos Ugt y Ccoo se convierten en sus mayores aliados. Hace unos días se reunían con el gobernador civil de la provincia, no me suena lo de subdelegado, es como quitarle categoría al hombre, el señor Martín, y le pedían, le exigían, para ser consecuentes, que los trabajadores almerienses no cobraran en metálico. Nada de euros en sobres. Nada de dinero físico, nada de billetes tangibles y de colores con los que disfrutar. Los empresarios tienen que pagarles en digital.

Los sindicatos explican que la medida que proponen es por la falta de control que se puede dar cuando el empresario no tiene quién controle sobre el dinero en metálico con el que está pagando al trabajador.

No es que lo den a entender los dos sindicatos, Ccoo y Ugt, que eso hasta se podría defender, es que están acusando a los empresarios de pagar con dinero negro a sus trabajadores. No he escuchado todavía a los empresarios, pero me imagino que habrá sentado en el sector a cuerno de cabra el comentario de los responsables de los dos mayores sindicatos del país.

No estaría de más que nos explicaran ¿en qué les perjudica a los trabajadores si se les paga con billetes de euros de curso legal?

Y en el hipotético caso de que los empresarios estén pagando en negro, que es lo que vienen a denunciar, ¿son los sindicatos los que tienen que velar por el trabajo que debe llevar a cabo hacienda? Debe ser, piensa mal y acertarás, que echarle una mano al que da la subvencione siempre viene bien.

Es de suponer que mañana nos dirán a los ciudadanos que no debemos pagar nuestras compras con billetes de banco, que estamos apoyando a que los empresarios de los bares y otros establecimientos estén jugando con el llamado dinero negro. Me van a decir que es populismo, pero me gustaría saber si ellos las gambas y demás especies del mar y de otras tierras las pagaban con dinero físico o lo hacían con la tarjetita, dorada la mayoría de las veces. Supongo que con la digital y… ¿de dónde les llegaba el dinero a esa digital? Eso.