Almería Cuatro donaciones de órganos en un solo fin de semana en Almería El Hospital Universitario Poniente de Almería ha registrado en apenas cinco días cuatro donaciones de órganos y tejidos, lo que ha permitido realizar seis trasplantes de órganos y dos de córnea en diferentes centros del país Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por viernes 10 de mayo de 2024 , 14:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Hospital Universitario Poniente ha vivido un momento emocionante en los últimos días, ya que en apenas una semana se han producido cuatro donaciones de órganos y tejidos, lo que ha permitido realizar seis trasplantes de órganos y dos de córnea en diferentes centros del país. La generosidad de las familias de los donantes ha sido clave para que estos trasplantes sean posibles. La Coordinación de Trasplantes del hospital ha querido agradecer a las familias que han autorizado la donación de órganos y tejidos de sus seres queridos, lo que ha permitido que se lleven a cabo estos trasplantes. El coordinador de Trasplantes, Javier Fierro, ha destacado que "las familias, con su 'sí' a la donación son las que nos permiten poner en marcha un engranaje en el que en primer lugar participan los profesionales de nuestro centro, pero que también requiere de la intervención de otras muchas personas sin las que no sería posible lograr el objetivo principal de todo este esfuerzo: dar una nueva oportunidad de vida a otras personas". En lo que va de año, 18 familias han autorizado la donación de órganos y tejidos de sus familiares en el Hospital Universitario Poniente, lo que demuestra la apuesta por la solidaridad y el compromiso con la donación de la Comarca del Poniente Almeriense. El coordinador de Trasplantes ha recordado que "cualquier persona puede ser donante, llegado el caso, si el estado funcional de sus órganos es bueno, independientemente de su edad y de sus condiciones previas". El Hospital Universitario Poniente se incorporó a la red de centros andaluces con programa de donación de órganos en enero de 2018 y en el último año ha registrado un total de 10 donantes de órganos y tejidos que se tradujeron en nueve trasplantes de órganos en diferentes hospitales andaluces y nacionales, salvando la vida o mejorando notablemente el estado de salud de las personas receptoras. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

