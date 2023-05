Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Cuatro empresas concurren para urbanizar la Plaza Acequieros lunes 08 de mayo de 2023 , 17:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La mesa de contratación analiza las ofertas presentadas para la ejecución de un proyecto que en su primera fase se ha licitado con un presupuesto total del 713.000 euros Concluido el pasado 28 de abril el plazo establecido para la presentación de ofertas al procedimiento de licitación abierto por el Ayuntamiento de Almería para la ejecución de las obras de reurbanización de la Plaza Acequieros, en el Barrio Alto, cuatro son las empresas que pugnarán en libre concurrencia para ejecutar unos trabajos que cuentan con un presupuesto base de licitación de 713.155,43 euros y cuentan con un plazo de ejecución siete meses. Las cuatro empresas que concurren a este procedimiento, continuado ahora con el análisis de las propuestas por parte de la mesa de contratación, son: Excavaciones Los Mellizos, S.L.; Fircosa Desarrollos, S.L.; Grupocopsa e Instalaciones y Construcciones Almería S.L.U. Esta nueva actuación, que se incluye también en el marco de la estrategia DUSI (Línea 6 Barrio Alto), vendrá a completar las obras de urbanización, reordenación y mejora de la accesibilidad que el Ayuntamiento ha ejecutado en esta corporación en esta parte de la ciudad, con una inversión de algo más de 2,5 millones de euros. El ámbito de esta actuación, de casi 4.000 metros cuadrados de superficie se extiende, además de la Plaza Acequieros, a la Plaza Azucena y sus respectivos entornos, una actuación que el consistorio ha faseado “debido a que la totalidad del ámbito de la actuación no es de propiedad municipal”, como ha recordado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella. En esta primera fase, sobre Plaza Acequieros, las obras se ejecutarán sobre una superficie total de 2.174 metros cuadrados. Con esta actuación se pretende ordenar un espacio con un gran potencial, en pleno centro de la ciudad, hoy un tanto anárquico en cuanto a su uso como aparcamiento de vehículos. En ese objetivo se ha diseñado un proyecto para convertir este espacio “en una zona peatonal, dotándola de espacios de estancia y y elementos verdes de las que ahora mismo carece, completada con la renovación del mobiliario urbano, la ejecución de una pérgola de sombraje y una fuente lúdica”, ha recordado Martínez Labella. Esta actuación se encuentra dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, Almería Ciudad Abierta, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

