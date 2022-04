Economía Cuatro empresas de Almería llegan a Japón jueves 21 de abril de 2022 , 17:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La estrategia de la empresa pública para aumentar la presencia de los productos Marca Andalucía en este mercado incluye un showroom destinado al canal Horeca y prescriptores de opinión en Tokio Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha organizado la `XV Presentación de Productos andaluces en Tokio´, un showroom donde 68 empresas andaluzas han tenido la oportunidad de presentar su oferta ante más de 200 profesionales de la alimentación en el hotel New Otani de Tokio (Japón) el pasado día 20 de abril. Esta acción forma parte de la estrategia que la empresa pública desarrolla para abrir los mercados asiáticos a las firmas de Andalucía, y, en concreto, para potenciar la pluralidad del agro andaluz en Japón, un sector que apuesta por la excelencia que la Marca Andalucía representa. Japón es un mercado de máximo interés para las firmas andaluzas del sector agroalimentario, toda vez que se trata de la tercera potencia económica del mundo, con una población que supera los 125 millones de personas, y que cuenta solo con el 12,2% de su superficie dedicada a la producción agrícola, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Con estas cifras, el mercado nipón necesita importar una gran cantidad de alimentos y bebidas para satisfacer su demanda interna. Se trata además de un destino mucho más abierto a los productos andaluces desde que en 2019 se firmara el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Japón, que contempla que el 85% de los productos agrarios europeos puedan entrar en el mercado japonés sin aranceles. Según datos de Extenda, el consumidor japonés es de alto poder adquisitivo y apuesta por productos de máxima calidad, estando Andalucía situada en una posición privilegiada en el mercado gracias a su fortaleza agroalimentaria internacional. “Asia, que es el tercer destino mundial de las exportaciones agroalimentarias andaluzas, lo que demuestra el creciente interés de las compañías de nuestra comunidad por alejarse de su zona de confort, con el fin de apostar por unos de los mercados con las mayores perspectivas de crecimiento mundial, los asiáticos”, aseguró el consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal. “Precisamente el agroalimentario tiene un gran peso en las exportaciones generales andaluzas a Asia, con casi un tercio de las ventas, y es un sector que ha alcanzado cifras de récord histórico en 2021 con 991 millones de euros en exportaciones”, destacó. En este sentido, Bernal valoró “la estrategia de Extenda para favorecer la entrada y consolidación de la Marca Andalucía en el continente asiático, sobre todo, de aquellas empresas que conforman un área con tanto peso en la economía andaluza’’. El consejero delegado de Extenda resaltó que “las empresas andaluzas cada vez conocen mejor al exigente consumidor asiático y saben que destina un gran porcentaje de su renta a la alimentación, mostrando interés especialmente por productos de excelencia, que aporten alto valor añadido, como el jamón ibérico o el aceite de oliva virgen extra de nuestra tierra, intereses que se unen a su pasión por nuestras tradiciones culturales como el flamenco”, concluyó. Un total de 68 empresas andaluzas, representadas por sus 44 importadores, entre bodegas, aceiteras, comercializadoras de productos del mar y otras generalistas de alimentación, participaron ayer en la presentación de productos agroalimentarios ante 220 profesionales procedentes de restaurantes, bares, hoteles, tiendas gourmet, grandes almacenes y medios de comunicación, en un encuentro donde se generaron interesantes oportunidades de negocio. Asimismo, el showroom contó con la colaboración de la Oficina de Extenda de Japón, así como la empresa distribuidora local Mushashiya, de reconocido prestigio. Entre los invitados que acudieron a la muestra hay que destacar la presencia de la Agregada Comercial de la Embajada de España en Japón, Monserrat Carrasco, de diversos representantes de la AJCA (All Japan Chefs Association), y de la responsable del sector agroalimentario en la Oficina Económica y Comercial en Tokio, Momoko Sakagami. Empresas de las ocho provincias Asimismo, Extenda contó con más de medio centenar de firmas de la comunidad, de las que casi la mitad en concreto, veintiocho, provenían de Cádiz; mientras que otras trece eran de Córdoba; y ocho de Sevilla; siete de Jaén; a las que se sumaron cinco más de Málaga; tres de Almería; dos de Granada; y una de Huelva. La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. Según los datos de Extenda, existen altas oportunidades en el mercado nipón para la carne de cerdo, el aceite de oliva y otros productos cárnicos, ya que a partir de febrero de 2020 el mercado está abierto a la carne de ternera, ovina y caprina. Además, la ternera, que es uno de los tipos de la carne que más se consume en Japón, está actualmente llamando mucha atención de los importadores japoneses. Igualmente existen nichos de mercado para los vinos tranquilos, zumo natural de frutas y productos de confitería (chocolates, snacks, etc.). Aceite de oliva lidera las exportaciones agro a Asia Asia ha logrado posicionarse como tercer mercado mundial, tras Europa y América, de las exportaciones andaluzas agroalimentarias, al superar por primera vez en la historia los 991 millones de euros en 2021, gracias a un incremento de las ventas del 2,8%, lo que deja un superávit comercial de 577 millones de euros y una tasa de cobertura del 239%. Con ello, Andalucía se coloca como la tercera comunidad exportadora al continente asiático de este sector en específico, con el 12,5% del total, solo por detrás de Cataluña (40% del total) y Aragón (14,4%). Entre los productos que más destacan se encuentra el aceite de oliva con 344 millones de euros, el 35% del total y un crecimiento del 20,6% con respecto a 2020; seguido de los cárnicos (210 millones), y las preparaciones de hortalizas y frutas (100 millones). Asimismo, Sevilla fue la primera provincia exportadora de alimentos y bebidas a Asia en 2021, con 391 millones de euros en 2021, el 39% del total y ha aumentado sus cifras un 17,9%; seguida de Málaga, con 225 millones (22,7%) y un descenso del 20,9%; y Córdoba, con 125 millones, que crece un 15,2%. A continuación, se encuentran Cádiz (114 millones), Granada (82 millones), Jaén (28 millones), Almería (21 millones) y Huelva (5,9 millones de euros). Los principales mercados asiáticos de los alimentos y bebidas andaluzas en 2021 fueron por este orden China, Japón y Corea del Sur, destacando entre el top 10 el crecimiento de mercados como Israel que sube hasta el octavo puesto con un alza del 65%, Taiwán (7º) y Corea del Sur (3º) que crecen un 54% cada una; y Malasia que asciende hasta la décima posición con un incremento del 23,9%. Sevilla capitanea las ventas a Japón Asimismo, Japón, décimo tercer destino mundial de las exportaciones andaluzas, y segundo de las agroalimentarias, ha registrado compras de bebidas y alimentos andaluces por valor de 143 millones de euros, con un leve descenso del 4,1% respecto al año anterior, pero con una balanza comercial y tasa de cobertura totalmente positiva para la comunidad, pues las compras hacia el mercado nipón son tan solo de 28.000 euros. Andalucía es la segunda comunidad autónoma exportadora a Japón país en el sector agro y bebidas, con el 13,8% nacional, únicamente adelantada por Cataluña, que representa el 41% del total. Por otra parte, Sevilla es la provincia que más exportó a Japón, con 71 millones, la mitad de las ventas, exactamente el 50% del total, y un aumento del 6,2% con respecto a 2020.

