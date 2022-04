Almería FAJER organiza el XXX Congreso Andaluz de Jugadores de Azar Rehabilitados en Roquetas de Mar jueves 21 de abril de 2022 , 17:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El evento, que se desarrollará en el Hotel Bahía Serena, reunirá a más de 200 personas, entre enfermos y sus familiares, de Almería y de otras provincias andaluzas

La Federación Andaluza de Jugadores de Azar en Rehabilitación (FAJER), en colaboración con la asociación almeriense INDALAJER, organizará este fin de semana el XXX Congreso Andaluz de Jugadores de Azar Rehabilitados que se desarrollará en el Hotel Bahía Serena de Roquetas de Mar bajo el título ‘Tu salud, lo primero. Apuesta por ti’. Este evento, que contará con la presencia de más de 200 personas, entre enfermos y sus familiares, procedentes de Almería y de otras provincias andaluzas, será inaugurado este viernes a las 18.00 horas por el director del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, Francisco Vázquez García. Vázquez estará acompañado por el delegado territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Almería Juan de la Cruz y los presidentes de la Federación Andaluza de Jugadores de Azar en Rehabilitación (FAJER) y de INDALAJER, Francisco Abad y Manuel Fernández, respectivamente. El XXX Congreso incluye este sábado, día 23, la celebración de dos ponencias. La primera de ellas, a partir de las 10.00 horas, versará sobre ‘La Eficacia del Programa Terapéutico en Asejer. Estudio de Casos’, que correrá a cargo de Dionisio García, psicólogo especialista en tratamiento de adicciones y responsable del grupo de trabajo ‘Psicología y Adicciones’ de la Asociación Sevillana de Jugadores en Rehabilitación (ASEJER). La segunda ponencia, prevista para las 12.00 horas, tratará sobre ‘Intervención en la familia desde trabajo social’, que expondrá Pilar Arroyo del Cubo, trabajadora social de la Asociación Provincial Linarense de Jugadores de Azar en Rehabilitación (APLIJER). A continuación, los participantes celebrarán un almuerzo y tendrán la tarde libre. La tercera y última jornada del XXX Congreso se celebrará este domingo, día 24, a partir de las 10.00 horas con la conferencia de clausura ‘Estrés y conductas adictivas’, a cargo de la psicóloga Cristela García Rodríguez, experta en evaluación, prevención y tratamiento en adicción sin sustancia y problemas asociados a los juegos de azar de la asociación granadina AGRAJER. El domingo, a partir de las 12.00 horas y hasta las 13.30 horas, habrá una exposición de comunicados y testimonios sobre terapias de grupo que será moderada por Francisco Abad, presidente de FAJER. Abad será quien, a continuación, se encargará de clausurar este evento, acompañado, entre otros, por el vicepresidente de FAJER, Martín Valero, y del secretario y tesorero de esta federación de asociaciones, Jorge Barroso. El presidente de la asociación almeriense INDALAJER, Manuel Fernández, destaca “la gran oportunidad que supone, una vez más para Almería, poder acoger un evento de estas características, con presencia de destacados especialistas en terapias de prevención y rehabilitación de conductas adictivas al juego de toda Andalucía; y la gran oportunidad que se brinda a muchos enfermos y a sus familias de contar con el apoyo y la ayuda de expertos en la materia que tanto reclaman y necesitan para superar los graves problemas que padecen”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

