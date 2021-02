Sucesos Ampliar Cuatro heridos al colisionar tres vehículos en Níjar martes 23 de febrero de 2021 , 07:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Un total de cuatro varones con edades comprendidas entre los 27 y los 44 años han resultado heridos al colisionar tres vehículos en Níjar (Almería). El accidente ha tenido lugar sobre las 13,45 horas, en ese momento, el teléfono 112 ha recibido una llamada en la que se alertaba de varios heridos tras la choque de tres vehículos en la Rambla Morales. La sala del Centro Coordinador ha activado a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), a la Guardia Civil y a Protección Civil, según ha informado el servicio Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. Efectivos sanitarios desplazados hasta el lugar del suceso han confirmado al 112 que cuatro hombres, de 27, 37, 38 y 44 años, resultaron heridos en este accidente y fueron trasladados al Hospital de Alta Resolución El Toyo, en Retamar (Almería). No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

