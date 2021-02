Economía Ampliar La Mesa calcula cinco meses para recuperar las conexiones ferroviarias de Almería martes 23 de febrero de 2021 , 07:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El portavoz de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, Juan Carlos Tejada, ha señalado que la conexión ferroviaria de la capital almeriense podría recuperarse dentro de "cuatro o cinco meses" una vez que finalice las obras de integración de las vías del tren en la zona de El Puche. Aunque la conexión fue intrrumpida hace más de dos años y tres meses, "Según nuestros técnicos quedan pendientes la instalación de carriles, nivelar la vía con la Matisa, instalar la catenaria que se tuvo que desmontar para el túnel, los cables de señalización y bloqueo, las balizas de Asfa, las señales y finalmente la prueba de verificación y aprobación por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF)". Desde la entidad se han pronunciado así tras el anuncio efectuado este lunes por Adif sobre las obras para el soterramiento de las vías en la zona de El Puche y el tramo anterior a la entrada de la ciudad El Puche-Río Andarax, que están "a punto de finalizar", lo que permitirá recuperar el uso ferroviario de la estación intermodal. En esta línea, esperan que con las siguientes obras la conexión no vuelva a interrumpirse más. Para la mesa es preciso un "impulso urgente" a las obras para la conexión ferroviaria por Alta Velocidad entre Almería y Murcia "ya no para que finalicen en el año 2023, que ya sabemos que no será posible, sino para que no se dilaten demasiado en el tiempo su finalización". Por ello, han solicitado nuevamente una fecha de la finalización de las obras y para la entrada de la Alta Velocidad en Almería. "Creemos que la ejecución de las obras no llevan el ritmo que desde la mesa deseamos y que desde el Gobierno de España se debe de poner el foco en la provincia de Almería y darle un impulso a las obras del AVE, impulso que a nivel presupuestario tendrá el apoyo de los fondos europeos", han valorado. Tejada ha detallado la reunión mantenida con el vicecoordinador del Comisionado del Corredor del Mediterráneo, Antonio Vicente, ante quien han insistido en un proyecto de plataforma de doble vía para garantizar las exportaciones hortofrutícolas de la provincia, que podría hacer circular "más de 20 trenes diarios", según sus estimaciones. La asociación cree que hay que acelerar la licitación pública de los tramos pendientes entre Murcia y Pulpí, ya que la situación actual "compromete" la conexión mediante el Corredor Mediterráneo puesto que "la mayoría de las obras necesitarán una media de 36 meses para su ejecución". Respecto a los tramos en ejecución en Almería, las labores de desbroce y la construcción en algunos pasos de aguas y pasos inferiores "no son suficientes" en unas obras "donde aún no se han empezado a construir ninguno de los 36 viaductos" ni tampoco el falso túnel en el tramo de Pulpí o el que atravesará en un futuro el Polígono de Viator en su conexión con Almería. En cuanto a la conexión entre Almería y Granada, la mesa está a la espera de novedades por parte del Ministerio de Transportes, que "deja hasta la llegada del AVE a Almería" el modelo de conexión por el que se va apostar. "Desde la mesa seguimos pensando que se mantendrá una inversión 'low cost', manteniendo la actual plataforma con la colación de un tercer hilo", han estimado. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AAV Ante la reunión del consejo de administración esta semana de la sociedad Almería Alta Velocidad, a mesa cree que debería aprobarse ya en su seno la reserva de espacio para la conexión ferroviaria con el puerto y la integración dentro del proyecto del tren de cercanías del Bajo Andarax, así como de los apeaderos contemplados en el término municipal de Almería. Asimismo, están a la espera de que se decida el uso futuro de la antigua estación "como estación del AVE", rechazando cualquier otro proyecto, así como de que se determine que los gastos de ejecución de las obras de soterramiento queden amparados por los PGE como en otras ciudades y no por un "plan de negocio con la venta de los talleres de Renfe". No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

