Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Cuatro meses para cometer todos estos delitos en Almería jueves 11 de mayo de 2023 , 11:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil de Almería esclarece una serie de robos con fuerza en viviendas, fincas y almacenes, además de la sustracción e incendio de un vehículo, cometidos en diferentes localidades de la provincia de Almería desde finales de 2022 y el mes de marzo de 2023. Además, la Investigación establece que el autor hace uso de un vehículo a motor sin haber obtenido nunca la autorización que le habilita para ello La Guardia Civil de la Comandancia de Almería tras una ardua investigación, detiene a un varón, vecino del municipio de Alhabia (Almería) como autor de al menos seis delitos de robo con fuerza en viviendas, fincas y almacenes, además de la sustracción e incendio de un vehículo, cometidos en diferentes localidades de la provincia de Almería. Esta investigación se inicia a raíz de las distintas denuncias de robos con fuerza presentadas ante la Guardia Civil desde noviembre de 2022 y marzo de 2023, en las que se pone en conocimiento del personal de la Guardia Civil que las victimas has sufrido la sustracción de un gran numero de objetos y herramientas de gran valor. Entre otras, de momento (ya que la investigación continúa abierta) la Guardia Civil tiene conocimiento del robo con fuerza en dos viviendas y un almacén de la localidad de Alboloduy (Almería), donde se sustraen numerosas herramientas, 2 inversores, baterías de acumulación de placas solares, 2 televisiones, etc. Un robo con fuerza en una finca de la localidad de Santa Cruz de Marchena, donde además de un grupo electrógeno se sustrae un perro de raza podenco y otros dos en un almacén de Alhabia y Alsodux, donde se sustraen gran un gran número de herramientas y maquinaría. Tras recoger todos los indicios disponibles y proceder a su análisis, el personal de la Guardia Civil encargado de la investigación determina que en todos los casos el autor utiliza el mismo modus operandi, mediante fractura de puerta o ventana, que en todos los casos se sustraen herramientas y maquinaría y se llevan a cabo en localidades próximas, por lo que se sospecha de que el autor debe de disponer de algún lugar cercano para ocultar los objetos sustraídos. Continuando con la investigación, la Guardia Civil sitúa e identifica al autor, entre otros lugares, en el almacén de Alhabia y en Gádor, lugar donde incendia un vehículo sustraído en la localidad de Alsodux. Motivando la inspección y registro de dos viviendas de su propiedad. En el interior de las viviendas se intervienen gran cantidad de herramientas y maquinaria, siendo parte de ellas reconocidas por los denunciantes de los seis robos como sustraídas en cada uno de ellos. Como resultado de esta ardua y minuciosa investigación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería localiza y detiene, a un vecino Alhabia (Almería) como autor de al menos seis delitos de robo con fuerza en viviendas, fincas y almacenes, además de la sustracción e incendio de un vehículo, cometidos en diferentes localidades de la provincia de Almería. La investigación continúa abierta a efectos de tener conocimiento de nuevos hechos. Las diligencias instruidas se ponen a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Almería, que decreta el ingreso en prisión del detenido. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Almería no necesita las viviendas de Sánchez El PSOE cifra en 1.471 las viviendas de la Sareb en Almería