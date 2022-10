Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Cuatro mujeres protagonizan la XXXVI edición de los Premios Duna del Grupo Ecologista Mediterráneo jueves 13 de octubre de 2022 , 11:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La pesca sostenible, la agricultura ecológica, la educación ambiental y la ‘batalla por los Filabres’ centran este año los premios del grupo almeriense nolticiasdealmeria.com El Grupo Ecologista Mediterráneo hará entrega este próximo sábado 15 de octubre de sus Premios Duna, que alcanzan ya su XXVI edición desde que fueron instituidos en el año 1986 para distinguir a personas, asociaciones, empresas o instituciones que destacan cada año por sus acciones o sus actitudes en favor del medio ambiente, el patrimonio natural, cultural o arquitectónico o el buen uso y gestión de los recursos naturales. En esta trigésimo sexta edición la mujer es la gran protagonista de estos galardones que a lo largo de su ya larga historia han reconocido a cerca de 400 personas u organizaciones de todo tipo, desde los activistas ambientales a los profesionales, investigadores o agricultores, a instituciones como el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, la Policía Nacional adscrita a la Junta Andalucía, el Comandante Militar de la Marina y un largo etcétera. Subirán a recoger el Duna 2021 (cada año se entregan los destacados en el año anterior) Belén María Mesas y el grupo de alumnos del Instituto Alto Almanzora de Tíjola que abanderan una intensa campaña para que la Sierra de Los Filabres sea declarada Parque Natural. La educadora ambiental Eva María Ramírez Hidalgo, por una trayectoria de fuerte compromiso con el medio ambiente, la divulgación y su labor como formadora al enseñar a jóvenes y mayores qué pueden hacer para mejorar su entorno. La Asociación de Mujeres de la Pesca de Almería Galatea por su firme apuesta por la pesca sostenible y el desarrollo de campañas para limpiar el mar de residuos. Y finalmente Santiaga Sánchez Porcel, agricultora y ganadera ecológica, promotora de acciones para poner en valor una agricultura aliada con la naturaleza y el entorno, la cultura o el patrimonio cultural y etnográfico de Los Vélez, donde desarrolla su actividad. Los Premios Duna se convierten cada año en la gran gala del medio ambiente almeriense y este año el GEM quiere reunir en el Museo de la Guitarra, magnífico escenario para este acto, a un nutrido grupo de representantes del movimiento ecologista, organizaciones culturales y vecinales, docentes, investigadores,instituciones y partidos políticos, desde el convencimiento de que sólo la unión de todos será posible avanzar con pasos más firmes que hasta ahora por ese ilusionante camino que nos debería conducir a una provincia y un mundo más limpio, más acogedor y con un futuro más esperanzador que el que en este momento estamos viviendo con amenazas tan evidentes como el cambio climático o la crisis energética que estamos obligados a resolver entre todos. El acto en el Museo de la Guitarra se iniciará a las doce de la mañana y a su conclusión se iniciará una ruta guiada por el casco histórico de la ciudad, el Cerro de San Cristóbal o las Murallas de Jayrán, recorrido que terminará con una comida (para quienes deseen compartir un rato en un ambiente distendido) en La Lonja del puerto pesquero. Además de la entrega de los premios está prevista la intervención de Jan van der Blom, jefe de producción de Coexphal, para explicar los nuevos tiempos emprendidos por el sector hortofrutícola almeriense; la concejal de Medio Ambiente Margarita Cobos, para dar a conocer los detalles del plan de impulso a las energías renovables, con el autoconsumo o las comunidades energéticas en sus objetivos prioritarios; y el reconocido fotógrafo Carlos de Paz, que presentará en esta gala su último trabajo, una magnífica exposición bautizada como ‘Océanos plásticos’ que aprovecha el poder de la imagen para denunciar la suciedad y la cantidad de residuos que manchan un mar que siempre fue limpio como nuestro Mediterráneo y sus aguas cristalinas. En este acto de entrega habrá un emocionado recuerdo para quien fuera uno de los fundadores del Grupo Ecologista Mediterráneo a mediados de la década de los años setenta del pasado siglo, José Guirao Cabrera, tristemente fallecido este año y que se mantuvo fiel a su compromiso ecologista hasta los últimos días de su ejemplar vida. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

