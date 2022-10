Es una información de noticiasdealmeria.com Sucesos Ampliar Policía Nacional y Guardia Civil frustran un alijo de casi una tonelada y media en Retamar jueves 13 de octubre de 2022 , 10:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Junto con los fardos de hachís, los agentes intervinieron un vehículo cargado con 450 litros de gasolina, y varios terminales telefónicos noticiasdealmeria.com Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han frustrado un desembarco de droga en las costas de Almería, y han detenido a dos personas en una operación policial que concluyó con la intervención de más de 1.400 kilos de hachís. Agentes de ambos cuerpos llevan a cabo distintos dispositivos de prevención ante las organizaciones que pretenden introducir droga por nuestras costas, realizando desembarcos de droga procedente de Marruecos y con destino a otros puntos de la geografía nacional e internacional. Los dispositivos establecidos posibilitaron que en la noche del pasado día 7 de octubre, en torno a las 02.35 horas, el servicio marítimo de la Guardia Civil alertaba sobre una embarcación sospechosa, que navegaba tratando de no ser detectada por los radares del Sistema de Vigilancia Exterior (SIVE). El primer avistamiento de la Guardia Civil localizó una embarcación de 10 metros de eslora y dos motores fueraborda de 350 cv, a unas 8 millas de la costa del barrio del Alquián (Almería). La patrullera de la Guardia Civil inició entonces una maniobra de seguimiento que obligó a que dicha embarcación tomase rumbo a la Playa de Retamar, mientras por tierra, varios efectivos de la Policía Nacional cubrían la zona costera del Parque Natural de Cabo de Gata cercano a la capital así como complementado por unidades de Guardia Civil. La actuación conjunta y coordinada de ambos cuerpos policiales propició el arresto de dos personas, los tripulantes de la embarcación, y la intervención de 39 fardos de arpillera que contenían hachís por un peso de 1.400 kg, pese a que los arrestados los arrojasen al mar en un intento desesperado que evitase su detención. Ya en tierra, la Policía Nacional procedió a la intervención de un vehículo en cuyo interior había 18 garrafas de gasolina de 25 litros cada una de ellas, dos cajas con cinco kilos de marihuana, cinco teléfonos móviles y un terminal para comunicaciones vía satélite, y dos mochilas con 72 placas de hachís y un peso bruto de 33 kilos y 840 gramos. La “Operación Mero” desarrollada a raíz de dicha intervención por la Policía Nacional y la Guardia Civil en Almería, ha puesto a disposición judicial a dos hombres de origen marroquí de 40 y 29 años de edad, quienes han ingresado en prisión acusados de un delito de tráfico de drogas. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

