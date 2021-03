Cuenca y Morlanes reciben sus galardones como integrantes del once de plata de Fútbol Draft

lunes 15 de marzo de 2021 , 08:17h

Los dos jugadores del Almería figuran entre los mejores futbolista jóvenes del balompié nacional





Jorge Cuenca y Manu Morlanes, defensa central y centrocampista, respectivamente, de la UD Almería, han recibido sus galardones como integrantes del once de plata de Fútbol Draft, una iniciativa surgida en 2006 para premiar cada año a los mejores futbolistas jóvenes del balompié nacional.



Fútbol Draft, formado por representantes de la Federación Española de Fútbol, AFE, Liga de Fútbol Profesional, Consejo Superior de Deportes y periodistas, elige una lista de 99 jugadores y tras una serie de reuniones de su comité técnico se van descartando futbolistas hasta llegar a los 33 que pasan a integrar los onces de oro, plata y bronce.



El once de plata está formado por estos jugadores: Arnau Tenas (portero FC Barcelona), Alex Pozo (lateral derecho Sevilla FC), Daniel Vivián (central derecho Athletic Club), Jorge Cuenca (central izquierdo UD Almería), Manu Sánchez (lateral izquierdo At. Madrid), Pol Lozano (medio centro RCD Espanyol), Manu Morlanes (medio centro UD Almería), Brahim Díaz (banda derecha Real Madrid), Roberto López (media punta Real Sociedad), Ander Barrenetxea (banda izquierda Real Sociedad) y Andrés Martín (delantero centro Rayo Vallecano).



Entre los jugadores del once de oro figuran, Pedri y Ansu Fati, del FC Barcelona; Ferrán Torres y Eric García, del Manchester City, o Guillamón, del Valencia.