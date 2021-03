Sucesos Ampliar Un detenido por robo con violencia e intimidación en Roquetas de Mar lunes 15 de marzo de 2021 , 09:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El autor asestó una puñalada en el brazo de la víctima además de golpearle en el rostro e intentar introducirlo en un vehículo





La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación denominada “Vimani”, ha procedido a la detención del autor de un robo con violencia e intimidación en Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería).



Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante labor de seguridad ciudadana que Guardia Civil desarrolla en la provincia de Almería y en este caso en Roquetas de Mar (Almería).



La Guardia Civil inicia esta investigación tras la denuncia presentada por la víctima en la que relata que, dos personas le abordan con un arma blanca con intención de robarle, asestándole una puñalada en el brazo además de golpearle en el rostro e intentar introducirlo en un vehículo para hacerse con el botín.



La víctima tiene que ser atendida por los servicios médicos a causa de las lesiones producidas.



Los agentes inician con rapidez una investigación, reuniendo toda la información relativa a los hechos y logrando identificar al autor de los hechos (que portaba el arma blanca) sin dar lugar a ningún género de dudas.



La rapidez en la actuación de los agentes de la Guardia Civil permite la localización del autor y proceden a su identificación y posterior detención.



Finalmente, como resultado de esta operación, la Guardia Civil procede a la detención en Aguadulce-Roquetas de Mar (Almería) de un varón de 33 años como autor de un delito de robo con violencia e intimidación.



Las diligencias instruidas junto con el detenido, han sido entregadas en el Juzgado de 1ª. Instancia e Instrucción Nº 5. de Roquetas de Mar (Almería).

