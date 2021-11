Deportes Daniel Alcaraz y Natalia Naselli se llevan la victoria en el Duatlón Cros de Huércal de Almería domingo 21 de noviembre de 2021 , 19:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Organizado por Total Sport Mediterranean con la colaboración de la Mancomunidad del Bajo Andarax y el Ayuntamiento y el patrocinio de Hyundai Almerialva



El Circuito Comarcal de Duatlón Cros del Bajo Andarax, organizado por Total Sport Mediterranean, con la colaboración institucional de la Mancomunidad del Bajo Andarax y el patrocinio oficial de Hyundai Almerialva, finalizó este domingo en Huércal de Almería, con las victorias en esta cuarta y última prueba de Daniel Alcaraz y Natalia Naselli.



Durante el recorrido, los participantes en este Duatlón Cros de Huércal de Almería tuvieron que afrontar un recorrido de 5 kilómetros de carrera, 20 kilómetros en bicicleta de montaña y 2,5 kilómetros finales de nuevo a pie, con salida y llegada en el Recinto Ferial, y un recorrido que pasaba por el cauce del río Andarax y los barrios huercalenses de El Potro y El Palomar.



Daniel Alcaraz se hizo con la victoria en Huércal de Almería, con un tiempo de 1 hora, 3 minutos y 26 segundos. En segunda posición entró Juansa Díaz, a poco menos de dos minutos, mientras que José María Ríos completó el podio, a algo más de dos minutos. Natalia Naselli fue la ganadora femenina con 1 hora, 26 minutos y 35 segundos, seguida de Jéssica Miñarro.



Por categorías, en sénior masculino venció Antonio Jesús Ruiz, en veteranos 1 masculino Francisco Javier Montes, en veteranos 2 masculino Juan Antonio Ramos, en juvenil masculino Pablo Cervilla, en cadete masculino Santiago Rousseau, en cadete femenino Teresa Sánchez, y en infantil masculino Álvaro Sánchez. En parejas, triunfo para Pérez Plaza y Rodríguez Ramos y en relevos para López Martínez y Rodríguez Lorenzo.



En la entrega de trofeos a los primeros clasificados estuvieron presentes el gerente de Hyundai Almerialva, Asier Arrizabalaga; y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Huércal de Almería, Jesús Pomedio.



La de Huércal de Almería ha sido la cuarta prueba de este Circuito Comarcal de Duatlón Cros del Bajo Andarax, tras las disputadas en Pechina, Santa Fe de Mondújar y Viator. El próximo miércoles tendrá lugar la gala final del Circuito en las instalaciones de Hyundai Almerialva en Huércal de Almería, con la entrega de trofeos a los primeros clasificados en cada una de las categorías, contando las cuatro pruebas disputadas. Para optar a los premios, era requisito indispensable participar en al menos tres de las pruebas, descartándose el peor resultado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.