Deportes Más de 400 deportistas participan en el 6º Trail Solidario contra Duchenne y Becker domingo 21 de noviembre de 2021 , 19:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, da la salida a la competición y valora que “se vuelvan a reanudar las pruebas de running en la ciudad”



La vida poco a poco se va reactivando, tras los momentos más complicados de la pandemia del Covid, y una de las tradiciones que llenaban los fines de semana eran las pruebas de running. Hoy se ha celebrado la sexta edición del Trail Solidario contra Duchenne y Becker, que ha unido deporte y solidaridad. Más de 400 personas han participado en alguna de las dos disciplinas, ya sea en la carrera campo a través de 6 kilómetros o el senderismo con la misma distancia.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha asistido y dado la salida, afirmando que “en Almería existe pasión por el running. La pandemia frenó las carreras que se vuelven a recuperar. Hoy damos la salida al 6º Rail Solidario contra Duchenne y Becker. Es una satisfacción ver que deporte y solidaridad siguen de la mano y en esta ocasión se ayudará a la labor de investigación sobre estas enfermedades”. El recorrido se ha desarrollado alrededor de La Molineta.



Francisco Javier Manrique, coordinador de Deportes de la Asociación Duchenne, afirma que “la recaudación nos permitirá becar estudios de investigación contra esta enfermedad poco frecuente”. Duchenne y Becker son dos enfermedades que afectan a 1 de cada 3.500 niños y cada día se diagnostican 54 casos en el mundo. La distrofia muscular degenerativa provoca la pérdida progresiva de la fuerza y musculatura, lo que acaba afectando primero a la estabilidad, después a los pulmones y, finalmente, al corazón. “Es una enfermedad que evoluciona muy rápido”, ha dicho Francisco Javier Manrique, de ahí que “padres, madres, amigos, familiares nos unimos en la asociación para obtener fondos para la investigación”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.