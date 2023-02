Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía 15.000 euros buscan dueño en Almería domingo 19 de febrero de 2023 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Alrededor de 15.000 euros buscan dueño en Almería desde hace 20 años. Según lo datos obtenidos por Noticias de Almería, se trata de un dinero ingresado en las Cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que se va a proceder a ordenar su ingreso al Tesoro Público, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14.6 del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores. Este dinero es fruto de los depósitos que se realizan para poder realizar un procedimiento judicial, pasado el cual, y si así lo establece el juzgado correspondiente, se puede recuperar. En estos casos los depositantes no lo han retirado, por lo que se lo quedará el Estado a no ser que en el plazo de un mes lo reclame su legítimo propietario. En ocasiones estas cantidades pueden ser recuperadas por los abogados si cuentan, como es habitual, con un poder notarial para pleitos. La cuantías son muy diversas, desde 60 céntimos, hasta casi 5.000 euros. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia 1 de Almería. Procedimiento: 76-0071-00. Fecha de disposición: 17/02/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 120,20 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia 1 de Almería. Procedimiento: 76-0585-99. Fecha de disposición: 14/03/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 180,30 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia 1 de Almería. Procedimiento: 76-0710-00. Fecha de disposición: 27/01/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 4.827,76 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia 1 de Almería. Procedimiento: 76-0940-00. Fecha de disposición: 16/01/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 90,15 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia 1 de Almería. Procedimiento: 78-0109-99. Fecha de disposición: 06/03/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 30,05 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Instrucción 1 de Almería. Procedimiento: 13-0146-98. Fecha de disposición: 04/01/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 1.128,53 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Instrucción 2 de Almería. Procedimiento: 00-5360-01. Fecha de disposición: 16/02/2001. Beneficiario: Comisaria Policia Almería Mip3. Importe: 2.972,76 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Instrucción 2 de Almería. Procedimiento: 00-8712-01. Fecha de disposición: 16/03/2001. Beneficiario: Emilio Jose Gonzalez Hernández. Importe: 0,60 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia 3 de Almería. Procedimiento: 00-0020-00. Fecha de disposición: 05/02/2001. Beneficiario: Josefina Cespedes. Importe: 180,30 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia 3 de Almería. Procedimiento: 00-0267-01. Fecha de disposición: 04/01/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 103,19 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia 3 de Almería. Procedimiento: 00-0762-01. Fecha de disposición: 09/01/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 456,77 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia 3 de Almería. Procedimiento: 00-9583-00. Fecha de disposición: 09/02/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 843,68 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia 3 de Almería. Procedimiento: 13-0044-00. Fecha de disposición: 27/03/2001. Beneficiario: Juan Morales Manzano. Importe: 43,78 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia 3 de Almería. Procedimiento: 76-0236-99. Fecha de disposición: 10/02/2001. Beneficiario: Miguel A. Porcuna Pozo. Importe: 180,30 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia 3 de Almería. Procedimiento: 76-0257-99. Fecha de disposición: 07/03/2001. Beneficiario: Icaro David Morata. Importe: 60,10 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia 3 de Almería. Procedimiento: 76-0395-99. Fecha de disposición: 24/02/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 120,20 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Instrucción 3 de Almería. Procedimiento: 00-0001-01. Fecha de disposición: 24/03/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 137,84 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Instrucción 3 de Almería. Procedimiento: 00-0031-01. Fecha de disposición: 17/01/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 172,85 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Instrucción 3 de Almería. Procedimiento: 00-9516-01. Fecha de disposición: 22/03/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 10,04 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Instrucción 3 de Almería. Procedimiento: 13-0475-94. Fecha de disposición: 19/02/2001. Beneficiario: Braulio Bordela Pérez. Importe: 30,82 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Instrucción 3 de Almería. Procedimiento: 14-0307-87. Fecha de disposición: 19/03/2001. Beneficiario: Manuela Carrillo Baron. Importe: 300,51 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Instrucción 3 de Almería. Procedimiento: 17-0418-99. Fecha de disposición: 11/01/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 111,97 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia 4 de Almería. Procedimiento: 17-0004-81. Fecha de disposición: 12/01/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 303,13 EUR. Órgano Judicial: Juzgado Penal 1 de Almería. Procedimiento: 74-0060-90. Fecha de disposición: 01/01/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 1.803,04 EUR. Órgano Judicial: Juzgado Penal 1 de Almería. Procedimiento: 74-0503-00. Fecha de disposición: 20/01/2001. Beneficiario: Bruzas Rovili. Importe: 4,71 EUR. Órgano Judicial: Juzgado Penal 1 de Almería. Procedimiento: 78-0433-00. Fecha de disposición: 01/02/2001. Beneficiario: María Matilde Sanchez Miranda. Importe: 90,15 EUR. Órgano Judicial: Juzgado Penal 1 de Almería. Procedimiento: 78-0483-00. Fecha de disposición: 15/02/2001. Beneficiario: María Elena Fernández Romera. Importe: 50,25 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia 5 de Almería. Procedimiento: 00-0016-01. Fecha de disposición: 29/01/2001. Beneficiario: Ali Bartoutoum. Importe: 319,62 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Berja. Procedimiento: 17-0008-00. Fecha de disposición: 20/02/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 389,04 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Berja. Procedimiento: 17-0181-92. Fecha de disposición: 09/02/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 342,35 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Berja. Procedimiento: 17-1090-94. Fecha de disposición: 02/01/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 316,90 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Berja. Procedimiento: 70-0013-03. Fecha de disposición: 01/01/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 53,00 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Berja. Procedimiento: 71-0106-01. Fecha de disposición: 01/01/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 7.095,00 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Berja. Procedimiento: 71-0862-00. Fecha de disposición: 10/03/2001. Beneficiario: Jose L. Alabarce Sanchez. Importe: 4.207,08 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Ejido(El). Procedimiento: 71-2112-98. Fecha de disposición: 07/03/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 150,25 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Ejido(El). Procedimiento: 71-3041-00. Fecha de disposición: 02/02/2001. Beneficiario: Mohamed Sauani. Importe: 211,56 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Ejido(El). Procedimiento: 74-0175-98. Fecha de disposición: 01/02/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 101,33 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Huercal Overa. Procedimiento: 71-0106-01. Fecha de disposición: 18/01/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 18,03 EUR. Órgano Judicial: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Huercal Overa. Procedimiento: 78-0002-99. Fecha de disposición: 29/03/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 36,06 EUR. Órgano Judicial: Juzgado Penal 3 de Almería. Procedimiento: 74-0146-96. Fecha de disposición: 01/01/2001. Beneficiario: Desconocido. Importe: 150,48 EUR. Órgano Judicial: Juzgado Penal 3 de Almería. Procedimiento: 78-0012-02. Fecha de disposición: 12/02/2001. Beneficiario: Luis Gómez Garces. Importe: 15,00 EUR. Órgano Judicial: Juzgado Penal 3 de Almería. Procedimiento: 78-0338-98. Fecha de disposición: 18/02/2001. Beneficiario: Carlos Fernández Guillen. Importe: 18,03 EUR.

