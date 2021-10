Economía Los galardonados a los Premios Macael 2021 impulsan el optimismo del sector del mármol viernes 15 de octubre de 2021 , 17:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los finalistas, que han sido presentados esta mañana en rueda de prensa por la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), organizadora del evento, son fruto de una compleja deliberación debido al aumento de candidaturas.





Los proyectos galardonados a los Premios Macael 2021, que han sido presentados esta mañana por la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía (AEMA), organizadora del evento, suponen para la industria del mármol de Macael “una gran inyección de optimismo”. Así lo ha indicado el presidente, Jesús Posadas Chinchilla. Y es que, a pesar de las limitaciones sanitarias y la coyuntura económica provocadas por la pandemia de la Covid-19, la cual obligó a posponer la edición de los galardones en 2020, “tanto el volumen de proyectos, como la participación empresarial, no se han visto afectados, sino todo lo contrario: son 25 las candidaturas presentadas por parte de ocho empresas diferentes”, ha informado el directivo.



Los finalistas, resultado del fallo del Jurado formado por los miembros de la Junta Directiva de AEMA, son, también, el fruto de una compleja deliberación ya que, además del incremento de postulaciones, la envergadura, calidad y notoriedad de los proyectos, siguen en auge edición tras edición. “Nuestras empresas han conseguido el reconocimiento, tanto nacional como internacional, en el mundo de la arquitectura, diseño, interiorismo y construcción, gracias no solo al saber hacer, sino también, gracias a la fuerte apuesta por la innovación, el uso de la tecnología, y la labor de comercialización y conquista de nuevos mercados”, ha indicado Posadas.



A la gala de este año, asistirán en torno a 40 prescriptores procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Kazajistán y Uzbekistán. Estos agentes, entre los que se incluyen arquitectos, diseñadores, instaladores, y profesionales de la construcción en general, vendrán a España para participar en una doble actividad, que se celebrará durante la misma semana de los galardones. Por un lado, se llevará a cabo un evento de promoción de la Marca Macael en la Alhambra de Granada, cuyo antecedente tuvo lugar en 2017 en el MET de Nueva York. Por otro, los participantes viajarán a Macael para una misión comercial inversa en la que, además de conocer las canteras de Macael y sus empresas, mantendrán reuniones B2B con aquéllas que, siendo parte de la Asociación de Empresarios del Mármol de Andalucía, se unan a la iniciativa. Se trata de "una gran apuesta por la promoción en la que hemos contado con la colaboración de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior – EXTENDA y la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local", ha comentado el presidente de los empresarios, quien también ha insistido en su agradecimiento con los patrocinadores de los Premios Macael: "sin su inestimable colaboración no sería posible celebrar este gran acto".

