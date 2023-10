Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) De la Serna: "Lo dejé todo preparado para el 2023" Juan Torrijos Arribas Más artículos de este autor Por miércoles 25 de octubre de 2023 , 08:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia ¿Nos creemos lo que estaba contando don Íñigo de la Serna, hace unos días, sobre que él dejó todo preparado para que el Ave llegara a Almería en el año 2023? De ser cierto, ¿qué ocurrió? (alguien nos lo podría explicar), para que en el año en que vivimos el Ave no haya llegado a la provincia. O don Íñigo nos contó una milonga, que no creo que a estas alturas le sirva para nada, o alguien dejó de hacer el trabajo previsto por el señor De la Serna, necesario para que el tren llegara este año a nuestras estaciones. Don Íñigo estuvo al frente de Ministerio entre los años 2016 y 2018. Había cinco de trabajo por delante, y según él mismo ha declarado en nuestra tierra, todo estaba planificado y preparado para el futuro del tren. Y llegó Pedro Sánchez… Pero antes de entrar con Pedro, hay una cuestión que no entiendo. Se sabía que durante el tiempo de Rajoy los túneles abiertos durante la legislatura de ZP fueron tapiados. Don Íñigo no nos dijo nada sobre estos, y si en esos trabajos de cara al 23 estaba el tirar tapias. Es de imaginar, si él lo dice y mantiene cinco años después, que sí, la apertura de los túneles estaba preparada en el proyecto que Íñigo dejó antes abandonar el Ministerio, y que nos iba a traer a los almerienses el Ave en este año, el 2023, pero eso no ha salido nunca de la boca de los populares a lo largo de este lustro, en los que se les ha acusado de cerrar puentes y de no invertir ni un euro a lo largo de la legislatura de Rajoy. Algo señor De la Serna no cuadra en su exposición de hace unas semanas en Almería sobre la llegada del Ave. Si usted lo dejó todo preparado en el 18, ¿cómo es que no nos hayamos enterado en estos cinco años? Es extraño que ninguna de las voces levantadas en el PP se haya hecho eco de lo anunciado por el hombre que lo dejó todo atado, aunque es de imaginar que no todo lo que debiera, pues ahora se juega con el 26 que pregona el gobernador del PSOE en Almería, y las voces que le llevan la contraria desde la acera de enfrente, entre ellas la de usted, que ponen el acento en el 27. Al final uno intenta creer a los políticos, pensar que nos están diciendo la verdad, pero los datos dejan los relatos a los pies de los caballos, y en este caso de hierro. Es posible que el PSOE no traiga el tren en el 26, los anuncios que vamos conociendo así lo avalan, pero la historia que usted nos ha dejado sobre el 23 solo se mantiene sobre el papel, pero ya sabemos que los pobres papeles lo aguantan todo, empezando por las medias verdades, o mentiras completas de los políticos. Y luego quieren que nos creamos lo que nos dicen. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Juan Torrijos Arribas Periodista 2 artículos Todos los firmantes