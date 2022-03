Capital De Lucas protagoniza un nuevo showcooking en el Mercado Central miércoles 09 de marzo de 2022 , 20:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El chef Lucas Niella ha elaborado dos recetas en una nueva demostración culinaria en el Espacio Gastronómico El Mercado Central de la capital ha acogido una nueva demostración culinaria, la décimo séptima, del programa que desde el pasado año viene realizando en el Espacio Gastronómico de este enclave. En esta ocasión ha sido el chef Lucas Niella quien ha compartido con todas las personas inscritas en el showcooking y con otras tantas que se han unido a lo largo de la mañana, dos recetas muy apetitosas. En primer lugar, el chef de la Pastelería-Cátering ‘De Lucas’ ha elaborado una ‘Fideuá con galeras del Levante’. Para ello, el chef ayudado por una pinche de cocina, ha usado gambas, galeras, calamar, pescado variado, aceite de oliva, caldo de pescado, tomate, pimentón, cebolla, ajo y pimiento rojo sin olvidar, como no, los fideos rizados. Igualmente, el cocinero elaboró una tarta de zanahoria. Para ello usó harina, zanahorias, huevos, azúcar moreno, mantequilla, canela, vainilla, jenjibre, clavos, levadura, nata para montar y azúcar en polvo. Todos los asistentes a esta demostración culinaria, que ha tenido lugar desde las diez y media de la mañana hasta pasadas las doce del mediodía, se quedaron prendados con las dos recetas del Niella, de fácil elaboración y suculentas. Entre estos asistentes hay que destacar la presencia de la Asociación Síndrome de Down de Almería, quien ya participó en otros showcooking pasados. Hay que recordar que la próxima cita será el 30 de marzo de 10:30 a 12:30 horas con los chefs de ‘La Cabaña Belga’. Será el décimo octavo showcooking de los 20 que componen este programa promovido por el Ayuntamiento de Almería y la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería. La actividad, totalmente gratuita, está subvencionada por el Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería, con fondos de la Junta de Andalucía (Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local) al Ayuntamiento de Almería. Para asistir a estos showcooking es necesario hacer reserva previa en el teléfono 950265512 o a través de la web www.innovahosteleríayturismo.com. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

