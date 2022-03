Economía El presidente de Asempal elegido vicepresidente de CEA miércoles 09 de marzo de 2022 , 20:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia José Cano García, presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, ASEMPAL, ha sido elegido vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, en la Asamblea General Electoral de la CEA, celebrada hoy en Sevilla y en la que Javier González de Lara ha sido reelegido, por aclamación, presidente de la Organización Empresarial andaluza. El presidente de ASEMPAL ocupará una de las cuatro vicepresidencias de la CEA, junto a Javier Sánchez Rojas (Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz, CEC); Pedro Gallardo Barrena (Asociación de Jóvenes Agricultores de Andalucía, ASAJA-Andalucía); y Antonio Díaz Córdoba (Confederación de Empresarios de Córdoba, CECO). Al acto de toma de posesión del presidente de la CEA, ha asistido el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y los presidentes de CEOE y CEPYME, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, respectivamente, así como una nutrida delegación empresarial de Almería que ha querido compartir con José Cano y Javier González de Lara la Asamblea. Además de la vicepresidencia de CEA, el presidente de ASEMPAL es miembro de la Junta Directiva de CEOE y de CEPYME. La presencia del presidente de Asempal en los máximos órganos de representación de la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, es un reconocimiento al dinamismo y empuje de la provincia de Almería y representa un gran valor para difundir la apuesta por la sostenibilidad y la innovación de las empresas almerienses, su modelo de industria agroalimentaria referente por su eficiencia en el uso de los recursos e impulsar la Estrategia Agua-Energías Renovables-Alimentos, planteando soluciones a los desafíos a los que se enfrentan las empresas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

