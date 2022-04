De Meer usa el Congreso para promocionar al sindicato de Vox y le cae una lluvia de zascas

jueves 28 de abril de 2022 , 20:23h

Sonoro y prolongado zasca en el Congreso a la diputada de Vox por Almería, Rocío de Meer, cuando defendía el pasado día 26, una proposición no de ley relativa a exigir que las organizaciones sindicales tengan la obligación de hacer pública toda la información relativa a los actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria.

No es que el resto de grupo estuviesen en contra, pero la superioridad moral de la que quiso hacer gala la diputada por Almería, provocó que el resto tiraran de memoria histórica reciente para dejarla en evidencia.

Habló de las subvenciones que reciben Comisiones Obrera y la UGT, así como la CEOE, y afirmó que “los españoles tienen derecho a que estas organizaciones subvencionadas hagan su función, y sabemos que no lo hacen, sabemos que no les importan, porque sabemos que no mueven un dedo en el caso de los sindicatos de clase ante el aumento de la factura de la luz, sabemos que no mueven un dedo y que no han dicho nada sobre el secuestro inconstitucional de millones de españoles los años de pandemia, sabemos que no han dicho nada sobre la prohibición de trabajar a los españoles y el robo del 30 % de sus nóminas con la herramienta de los ERTE; sabemos que se han quedado mudos ante la precariedad, ante el desempleo juvenil, uno de los más graves de Europa, y la pérdida de poder adquisitivo de todos los españoles. Estas organizaciones están obscenamente calladas ante la desgracia de los españoles.”

A eso añadió los distintos casos de corrupción que están en los tribunales y que afectan a estas centrales, les descalificó como “casta sindical” así como de ser un “felpudo” y el “mayordomo del sistema globalista”.

Algo similar hizo con la patronal, mezclándola con el Banco Mundial, y acusándoles de 1ue “necesitan traer a miles de personas de otros continentes para el sostenimiento de sus economías”, mientras los sindicatos “ya se encargan de blanquear la inmigración masiva para que tengamos mano de obra esclava”.

Tras estas críticas, puso como ejemplo el sindicato Solidaridad apadrinado por Vox, y cuyo líder es su compañero y parlamentario almeriense Rodrigo Alonso.

CIUDADANOS

Desde Ciudadanos, María Muñoz Vidal, le recordó a De Meer que “con Ciudadanos en el Gobierno de Castilla y León dimos a la cartera de Transparencia y Regeneración el rango de vicepresidencia. ¿Ustedes qué han hecho? Han pedido y han obtenido la vicepresidencia, pero sin competencias, claro, y se han cargado la transparencia.”

Añadió la diputada liberal que “Los españoles tienen derecho a saber, señores de VOX, señora De Meer, si ustedes, por ejemplo, han reconocido que el exilio iraní les financió campañas y les pagó el sueldo. Pero lo sustancial no es lo que les pagaran ni cuánto ni cuándo, lo sustancial es por qué les pagaron, para qué les pagaron. Tanto ustedes, señorías de VOX, como ustedes, señorías de Podemos, no nos han contado nunca por y para qué les pagan desde fuera de España, y nos gustaría mucho saber si es para sus proyectos encubiertos de destrucción de nuestro Estado y de la Unión Europea.”

EH BILDU

Desde EH Bildu, Oskar Matute García de Jalón, además de arremeter contra la ultraderecha, se centró el sindicato de Rodrigo Alonso, y se preguntó “¿Ese es el sindicato que tiene un único órgano de control que queda en manos del secretario general y no de los afiliados? ¿Ese es su modelo de democracia, ese es su modelo de transparencia? ¿Es ese sindicato en el que no se vota la comisión de garantías? ¿Es ese el modelo de transparencia y democracia? ¿Es ese el sindicato que ni siquiera se molesta en demostrar la representatividad que dice tener en los comités de empresa? ¿Ese es el modelo de transparencia?”.

IZQUIERDA PLURAL

El valenciano Joan Baldoví tiró de referencia católica y recordó unas palabras de San Juan Bosco, “un santo que me cae especialmente bien, porque era un santo que representaba a los pobres y a los trabajadores. El señor Juan Bosco decía que la prédica más eficaz es el buen ejemplo. Quieren informes, auditorías, fiscalización y, oiga, ¿los chiringuitos de Abascal tuvieron informes, tuvieron auditorías, tuvieron fiscalización? ¿Se ríe el señor Espinosa de los Monteros? ¿Usted se ríe? (El señor Espinosa de los Monteros de Simón: ¡Mucho!). Ríase. Quieren información de las ayudas públicas y privadas. Presentaron una propuesta para eliminar las subvenciones a los partidos políticos, y reciben 15 millones. ¿Los han devuelto? Reciben financiación de un grupo oscuro iraní. ¿Lo han aclarado? Usted ha dicho mentiras en este Congreso sobre el embargo de su sueldo. ¿Y usted nos quiere dar lecciones a nosotros? (Varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX: ¡Sí!). ¿A todo el mundo quiere usted dar lecciones?”

PDEC

Por su parte Genís Boadella, del Partido Demócrata Europeo Catalán les ridiculizó animando a que “se actualicen, que entren en la página de VOX, que supongo que hace tiempo que no entran, y vayan a la parte de transparencia, donde van a encontrar una cosa bastante surrealista: 'VOX defiende el soterramiento de las vías del AVE en Talavera'. Esto es lo que aparece en la parte de transparencia de la página web de VOX, en vez de la relación de las cuentas. Y en el mismo apartado de cuentas, si sigues más abajo, te aparecen las cuentas y el informe del año 2020. ¿Y qué aparece? Nada de lo que piden en su proposición.”

PODEMOS

A la diputada también le llegó respuesta desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, cuando Aina Vidal Sáez preguntó “¿quién les paga a ustedes?, ¿a quién representa VOX? Pues bien, reconocieron que en 2014 un grupo de oposición iraní pagó el 80 % de su campaña europea. Gracias a WikiLeaks, que no a ustedes, supimos, por ejemplo, algunos nombres de gente modesta que financiaba a VOX: Esther Koplowitz, Isidoro Álvarez -el del El Corte Inglés-, Juan Miguel Villar Mir -el de OHL-. Supimos que organizaciones ultracatólicas, como HazteOir o CitizenGO también habían puesto dinero. Los cincuenta y dos diputados de VOX rechazaron el código ético del Congreso y no presentaron la declaración de intereses económicos con la información requerida, evitando así hablar de los regalitos y de los contratos. A ustedes eso no les gusta. ¿De qué transparencia hablan ustedes, almas de cántaro? A VOX le pagan las empresas y representa hoy y siempre básicamente los intereses de los señoritos, que no aceptan y les molesta que haya democracia dentro de sus empresas.”

PSOE

No faltó la respuesta de María Inmaculada Oria López, del PSOE, quien abundó más en el almeriense Rodrigo Alonso, secretario general de su sindicato, Solidaridad, quien calificaba a la competencia, Comisiones Obreras y UGT, de “enemigos de España. No pararemos hasta acabar con ellos”. Siguió citando al parlamentario de Vox, de quien dijo que “su gran y única aportación para la mejora de la calidad de vida de los y las andaluzas ha sido decir en sede parlamentaria que los ricos son ricos por naturaleza, que contra ellos no se puede hacer absolutamente nada. De nota.”



La diputada socialista también llamó la atención a De Meer, por centrarse en los sindicatos “sembrando la duda sobre la gestión de sus cuentas” y añadió que “serían más creíbles si lo hubieran hecho extensible a todos los sujetos obligados, también a los partidos políticos. Le voy a poner un ejemplo. En el informe de fiscalización sobre las elecciones generales de noviembre de 2019, el Tribunal de Cuentas al único partido al que le hizo propuesta de resolución de subvención electoral del doble de los gastos declarados irregulares fue a ustedes, al Partido VOX.”

También le recordó a De Meer que el sindicalismo está para defender los derechos de los trabajadores, pero la diputada de Vox y candidata a presidir la Junta de Andalucía, propuso que las jornadas laborales en la Feria de Sevilla fuesen de 14 horas.

La socialista también destacó que “uno de los principios de su código ético es honradez; sin embargo, permiten que dos diputados, uno condenado por no hacer frente al pago de sus impuestos y otro inhabilitado por administrar bienes ajenos, estén sentados en esta Cámara. Parece bastante feo.”