José Ángel Gómez Iglesias ‘Defreds’ afirma que “mis libros viven de la gente”

jueves 28 de abril de 2022 , 20:39h

No se considera poeta, aunque sus obras las publica ‘Espasa es Poesía’, pero lo que está claro es que su forma de narrar, fuera de las estructuras clásicas, ha conectado con el público, principalmente los más jóvenes, vendiendo más de 500.000 ejemplares entre sus nueve primeros libros, y convirtiéndole en un referente de la nueva literatura. Su nombre es José Ángel Gómez Iglesias, pero este escritor gallego es más conocido por ‘Defreds’, su nombre en Twitter, donde fue creciendo en seguidores gracias a sus textos de narrativa breve.

La Feria del Libro de Almería, organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, junto al Gremio de Libreros, y la colaboración del Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación y la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, ha incluido en la programación una conferencia de Defreds en la Biblioteca Villaespesa, seguida de firma de libros en las casetas en el Paseo.

El autor reconoce que “sin las redes sociales no habría publicado el primer libro. Luego ha sido mi trabajo, no sólo como escritor, sino también los detalles y el trato con los lectores, de los que estoy muy pendientes, lo que hay hecho que crezca. Por ejemplo, en las firmas siempre pido dos sillas para poder dialogar con la persona a la que dedico el libro. Estoy bastante centrado en la literatura y no me dejo llevar por la fiesta que rodea a este mundo”.

En cuanto al contenido de sus poesías modernas, o como quiera llamarlas, Defreds confiesa que “el 80% está inspirado en situaciones mías, o de mi entorno. Mi familia, amigos, o incluso de lectores que me lo cuentan en las redes sociales”.

Durante su conferencia, organizada por la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, el escritor ha presentado su décimo libro: ‘Ojalá’. “Quería que fuera especial, al ser el número diez. Es verdad que he pasado una época más triste y quizás por eso es un libro más íntimo y oscuro. Los lectores así lo han visto. Pero lo importante es que en el poco tiempo que lleva en la calle la respuesta está siendo muy positiva”. Luego ha continuado con las firmas, de forma pausadas, en el Paseo de Almería.

La 42º Feria del Libro de Almería se celebra desde ayer, día 27, y hasta el 2 de mayo, con el Paseo de Almería como centro de la relación de los autores con los lectores.