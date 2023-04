Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) De quién es Yolanda Díaz Abraham Benzaquén Por lunes 03 de abril de 2023 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El pasado domingo se presentó oficialmente la candidatura de Sumar a las elecciones generales, con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, como cabeza de lista. Sumar es una plataforma que agrupa a una quincena de fuerzas políticas de izquierda alternativa al PSOE, entre las que destacan IU, los comunes, Más País, Más Madrid o Compromís. Sin embargo, Podemos no forma parte de este proyecto y ha mostrado su rechazo a integrarse en él. La ruptura entre Podemos y Sumar se debe a las diferencias sobre el modelo de primarias abiertas para elegir a los candidatos y el papel que debe jugar el partido morado en la coalición. Podemos defiende que debe haber una única lista unitaria y proporcional al peso de cada formación, mientras que Sumar plantea que haya varias listas y que los votantes decidan. Además, Podemos acusa a Díaz de "traicionar" el programa del cambio que impulsó Pablo Iglesias y de funcionar en "ticket" con Pedro Sánchez en lugar de ejercer de "Pepito Grillo" como hacía el exlíder morado. El ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha sido uno de los más críticos con Sumar y con Díaz, a quien ha cuestionado su legitimidad para liderar la izquierda alternativa. "¿Por qué los enemigos del cambio en la derecha o en la izquierda del bipartidismo tienen tanto interés en mimarles?", se preguntó Monedero en Twitter. Iglesias también ha advertido que ir por separado a las generales sería una "tragedia electoral y política" y ha expresado su escepticismo sobre el planteamiento de Díaz de ocupar el espacio simbólico del PSOE. Por su parte, Díaz ha respondido a las críticas con firmeza y ha reclamado a Podemos que esté "a la altura de las circunstancias". Ha asegurado que no consideraría ningún fracaso ir sin Podemos a las elecciones y ha acusado al partido de haberse levantado de la mesa de negociación. También ha reivindicado su autonomía y su ambición: "No soy de nadie... Quiero ser la primera presidenta de España", dijo en el acto de presentación de Sumar. La división en la extrema izquierda española se ha acrecentado con este enfrentamiento entre Podemos y Sumar, que puede tener consecuencias decisivas para el resultado de las próximas elecciones generales. Ambas partes se han emplazado a volver a negociar en junio, tras las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, pero el clima es de desconfianza y reproche mutuo. Mientras tanto, el PSOE observa con interés cómo se reconfigura su socio de Gobierno y su principal competidor por el voto progresista. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Abraham Benzaquén Delegado en Madrid de noticiasdealmeria.com Graduado en Periodismo por la Universidad de Columbia (NY) 57 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)