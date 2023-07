Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Debate hurtado a los ciudadanos Vicente García Egea Más artículos de este autor Por jueves 13 de julio de 2023 , 09:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Si digo decepcionante me quedo corto, es el peor debate que recuerdo haber visto. Una oportunidad hurtada a los ciudadanos, para poder analizar las propuestas de los candidatos a la presidencia del gobierno. Un debate al más puro estilo,” la maquina del fango”, de Umberto Eco. Fue esperpéntico, sin ideas de ningún tipo, sin propuestas claras, con datos falseados y contrapuestos. Planteando posiciones polarizadas y dejando un páramo yermo y desolador en el espacio del centro político. Es increible la poca importancia que se le dio a la Sanidad en el debate, no se habló prácticamente nada, tampoco de la educación y muy poco de los servicios sociales. Si entramos al análisis de este pseudodebate, el marco lo definió Feijóo y Sánchez entró sin intentar tomar la iniciativa en ningún momento prácticamente. Feijóo utilizó ante un tipo de debate abierto, la estrategía del Galope de Gish, sobre todo en el bloque económico, gran cantidad de datos sobre la economía inexactos o incompletos, sorprendiendo y restando capacidad de respuesta a su oponente. Hoy hemos conocido que el principal asesor en materia de comunicación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Angel Rodríguez, asesoró a Feijóo en el debate, las similitudes con las campañas de la presidenta madrileña fueron evidentes, y esto descolocó a un Sánchez que quizás no valoró a su contrincante en su justa medida y además basándose en la imagen que únicamente tiene él de si mismo, pretendió cambiar y dar una imagen de estadista que sobrevuela sobre los asuntos cotidianos, evidentemente si esa era su intención, no le funcionó muy bien al presidente y todo el debate fue a remolque del candidato popular. Tenemos que tener en cuenta que los partidos en su preparación de estrategias, lo que pretenden es conseguir el gobierno, no solamente ser el más votado, pues nuestro sistema es parlamentario, no es presidencialista. Dar espacio político al socio necesario y preferente de cada partido mayoritario, es esencial para los partidos con vocación de gobierno. Por lo tanto en el presupuesto de contabilidad de votos de cada uno de los partidos mayoritarios, es donde hay que buscar la explicación a la estrategia de cada uno de ellos. El PP está empeñado en jugársela a la mayoría absoluta, están intentando sacar votos del espectro político de centro a la extrema derecha, sin importarles desinflar a VOX, deben estar muy seguros de poder conseguir esa mayoría absoluta, sin duda tienen referentes próximos, Comunidad Autónoma de Madrid y de Andalucía. Esta estrategía puede dar lugar a que VOX no supere finalmente los veinte escaños. Feijóo llego a decir que Abascal no seriá su vicepresidente, llamando al voto útil para que no sea necesario. El PSOE consciente de que no obtendría en ningún caso mayoría absoluta, tiene una estrategía distinta, darle espacio a SUMAR, el presidente reconoció que gobernaría con ellos, así intentar que este llegue a los 40 escaños, buscando una mayoría suficiente con su socio prioritario. Y potenciando la estrategia del PP para que siga laminando a VOX, pues sabe muy bien que la tercera posición es muy importante y que a partir de cierto número de escaños, los siguientes escaños del PP son más caros en votos que los de VOX, al igual que sucede con el PSOE y SUMAR. En la segunda parte de la campaña, supongo que lo que intentará el PSOE, será movilizar a su electorado más fiel, sabe que si su espectro electoral se moviliza, podría frenar la transferencia de voto del centro socialdemócrata hacia el PP e intentar conseguir por encima de los 120 escaños, y al mismo tiempo restar estos votos al PP para que no supere los 140 escaños. La movilización de su electorado más fiel es algo que el PP tiene conseguido desde el inicio de la campaña, por lo tanto entiendo que seguirá insistiendo en su estrategía de intentar llegar a la mayoría absoluta, apelando al voto estratégico, basándose en la clara ventaja que le dan las encuestas, que indudablemente avalan la insistencia en el voto útil. Si tuviera que resumir el debate, diría que fue un esperpento digno de Valle Inclán, una tragedia sin final feliz, pero no una tragedia clásica con héroes de leyenda y causas nobles, sino una tragedia ridícula y absurda. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Vicente García Egea 10 artículos Todos los firmantes