Arde un coche de la policía local de Almería Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por jueves 13 de julio de 2023 , 09:41h Policías y bomberos de Almería piden nuevos vehículos Un pequeño incendio en el maletero de un coche patrulla de la Policía Local de Almería causó ayer alarma y daños materiales cuando se trasladaba a un detenido a dependencias oficiales. El fuego, que pudo deberse a un problema eléctrico, llenó de humo el habitáculo y dificultó la visibilidad del conductor. Los agentes lograron sofocar las llamas y evitar daños mayores, aunque tuvieron que ser atendidos por inhalación de humos y cortes. El sindicato Uplba denunció el mal estado de los vehículos policiales y reclamó su renovación urgente. Según esta organización, el coche siniestrado ha quedado inservible, al igual que otros muchos que están averiados, sin ITV o no operativos. Además, criticó que el contrato de renting de los actuales vehículos finalizó en mayo y que el Ayuntamiento no ha cumplido con los plazos para incorporar los nuevos. Desde el Consistorio aseguraron que está previsto que a principios de septiembre se incorporen diez nuevos coches, siete tipo patrulla y tres sin rotular, para mejorar el parque móvil policial. No obstante, desde Uplba consideran que esta medida es insuficiente y tardía, ya que llevan meses sufriendo continuas averías y accidentes por el uso excesivo de los vehículos. Además, señalaron que las nuevas dotaciones no guardan relación con el aumento de la plantilla.

