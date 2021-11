Almería Declaración institucional y minuto de silencio por el 25N en la Subdelegación jueves 25 de noviembre de 2021 , 15:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El acto, que ha contado con una nutrida representación de cargos públicos y de la administración, así como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ha servido para trasladar públicamente el compromiso y el apoyo de todas las instituciones a las mujeres víctimas de la violencia machista y a sus hijos La Subdelegación del Gobierno de España en Almería ha acogido este mediodía el acto de conmemoración del 25-N, con un minuto de silencio en recuerdo de las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas y de los hijos víctimas de sus progenitores y la lectura de la Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, aprobada este martes en Consejo de Ministros. Almería cuenta en la actualidad con 2.558 mujeres protegidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra sus maltratadores y la provincia tiene la mayor cifra de todo el país de pulseras de seguimiento de órdenes de alejamiento. De la Fuente Arias ha señalado que, para avanzar en el logro de una sociedad libre de violencias machistas, el Gobierno de España el Gobierno prepara una Estrategia Estatal para combatir las Violencias Machistas como instrumento de política pública, reflejo de la unidad social y política en torno a la lucha contra las violencias machistas, como política de Estado. “La Estrategia Estatal se concibe como instrumento fundamental para articular la prevención y la respuesta más eficaz frente a todas las formas de violencia contra las mujeres previstas en los tratados internacionales, que preste especial atención a aquellas víctimas que encuentran obstáculos añadidos en su búsqueda de atención, protección o justicia, y que establezca cauces ágiles de coordinación interministerial y de cogobernanza entre los Gobiernos central, autonómicos y locales”, ha subrayado el subdelegado. Este párrafo forma parte de la declaración institucional. “En suma, el Gobierno reconoce que la lucha contra la violencia machista es una política central en la consecución de un país más justo, libre e igualitario, y envía un mensaje de reconocimiento y homenaje a todas las mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia machista que ya no están entre nosotros y nosotras”, concluía la declaración por el 25-N. Este año, la lectura de la declaración institucional se ha realizado por parte del subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente; la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, Raquel Contreras, y dos jóvenes funcionarios de la Subdelegación, Noemí Mesa y Darío García. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.