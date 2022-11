Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar El 112 gestiona 200 incidencias en Almería en Halloween martes 01 de noviembre de 2022 , 17:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las asistencias sanitarias y los casos de seguridad ciudadana han concentrado el mayor volumen de los avisos gestionados

Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, ha coordinado un total de 207 incidencias en la provincia de Almería, desde las 00:00 horas del día 31 de octubre hasta las 5:00 horas de hoy, día 1 de noviembre.

Durante la jornada del lunes día 31 de octubre, el Teléfono Único de Emergencias coordinó en la provincia un total de 169 incidencias, un 33 por ciento menos que en el mismo periodo del pasado año (cuando se contabilizaron 255 avisos). En el caso de las incidencias gestionadas durante la noche de Halloween (entre las 00:00 y las 5:00 horas de esta pasada madrugada), la cifra se sitúa en 38, similar a la del pasado año, lo que viene a confirmar la popularización de esta celebración entre los almerienses. El número de llamadas atendidas en el servicio de emergencias en la provincia en este periodo ha ascendido a 1.048.

La noche de Halloween se ha convertido en una de las de mayor actividad del año en las salas del 112 y, de hecho, si se compara con el mismo periodo de la semana anterior (desde las 00:00 horas del lunes 24 de octubre a las 5:00 del martes 25) cuando se coordinaron un total de 161 emergencias, el incremento llega hasta el 28 por ciento.

La mayoría de los avisos gestionados durante este periodo se han debido a asistencias sanitarias (93), seguidas de los asuntos relacionados con la seguridad ciudadana (62). Les siguen las incidencias de tráfico (15), los incendios (12), los temas relacionados con animales (7) y los accidentes de circulación (6). El resto de los casos se han repartido entre anomalías en servicios básicos, solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamento, entre otros.

Durante ambas jornadas se han gestionado en Andalucía un total de 2.825 incidencias. La franja que ha concentrado mayor actividad en las salas del 112 ha sido entre las 21:00 y las 22:00 horas de la noche del 31, cuando se han llegado a gestionar hasta 171 solicitudes en una hora. En la distribución territorial, Almería ocupa el quinto lugar y concentra el 7 por ciento de las emergencias coordinadas en la región. Sevilla, con 766 avisos, es la que ha aglutinado el mayor volumen de actividad, seguida de Málaga (572), Cádiz (379) y Granada (373). Por detrás están las provincias de Córdoba (196), Jaén (188) y Huelva (144).

En cuanto al recuento por capitales de provincia, la capital almeriense también comparte el mismo puesto, con 58 avisos atendidos. A la cabeza está la capital hispalense (402), seguida de la de Málaga (238), la de Granada (152) y la de Córdoba (117). Le siguen Cádiz (48), Huelva (51) y Jaén (39). Teléfono gratuito y multilingüe Emergencias 112 Andalucía es un servicio público, gratuito y multilingüe, al que se puede recurrir ante cualquier tipo de emergencia. Con una sola llamada a este teléfono gratuito y fácil de recordar, vigente en todo el territorio europeo, el ciudadano puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia las 24 horas los 365 días del año.

Se trata de un servicio de atención multilingüe que ofrece atención a los usuarios en inglés, francés, alemán y árabe, además de en español. De esta forma, garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de las personas que solicite asistencia en materia sanitaria, extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil.

