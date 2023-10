Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Del Pozo elogia el trabajo del Colegio Francisco de Goya en su 50 aniversario viernes 20 de octubre de 2023 , 16:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La consejera ha destacado el “empeño y esfuerzo” del centro por ofrecer una educación inclusiva y en igualdad La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha asistido al acto de celebración del 50 aniversario del colegio de Infantil y Primaria Francisco de Goya de Almería, donde ha destacado la labor desarrollada por este centro docente público que se ha convertido “en un referente para la ciudad de Almería y para la educación andaluza”. Igualmente, Del Pozo ha subrayado que, independientemente de costumbres y de modelos educativos, el Francisco de Goya ha mantenido una constante que no ha cambiado a lo largo de estos años como es el esfuerzo y el empeño por ofrecer una educación de calidad basada en la inclusión y en la igualdad. Se trata, además, de un centro que ha trabajado con el alumnado desde sus comienzos el esfuerzo personal y conjunto para lograr buenos rendimientos académicos. “Valores como la amistad, la empatía o el deporte son algunas de las señas de identidad de este colegio”, ha dicho. La consejera ha mostrado así su satisfacción por contar en Andalucía con centros innovadores como el colegio Francisco de Goya que apuesta por integrar en la comunidad educativa a su entorno, a su pueblo, lo que genera un contexto de aprendizaje de gran riqueza. Igualmente, ha valorado la defensa de la inclusión educativa que ha realizado este centro a lo largo de medio siglo. En este sentido, Patricia del Pozo ha señalado que lo importante de la educación es “su capacidad de transformar a las personas y construir vidas, y a partir de ahí, también mejorar las sociedades en las que conviven”. Por su parte, el diputado provincial Carlos Sánchez ha puesto en valor el trabajo de este centro educativo en su 50 aniversario: “El Goya es un colegio que se ha convertido en referente mucho más allá de lo educativo, sino también por el papel que ha desarrollado en inculcar valores como el deporte, la igualdad y la inclusión”.



Sánchez también ha enumerado a grandes almerienses que han pasado por estas aulas como Carlos Tejada o David Bisbal, entre muchos otros. Por último ha dado las gracias al centro por "contar con la Diputación. Desde la Institución Provincial estamos a vuestra disposición. Sois un orgullo para toda la provincia de Almería. Enhorabuena". La concejala de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacra Sánchez, ha asegurado que "en este centro se ha forjado la personalidad, la sensibilidad social y la vocación profesional de varias generaciones de almerienses que han aprendido a conocer el mundo y han descubierto el valor de la amistad y la lealtad". Asimismo, ha señalado que "cumplir 50 años no es solo una mirada al pasado, sino un punto de partida hacia el futuro", al tiempo que ha trasladado su felicitación por esta celebración. Para celebrar esta efeméride el colegio ha organizado diversas actividades e iniciativas que incluyen conferencias, coloquios, programas de radio que se harán desde el centro, conciertos, exposiciones y competiciones deportivas. Los actos de este 50 aniversario culminarán el próximo 28 de octubre con una Gala que servirá de reencuentro entre alumnos y profesores y todos los integrantes de la comunidad educativa del Francisco de Goya. El colegio Francisco de Goya imparte las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria con un total de 291 alumnos matriculados y atendidos por un claustro de 22 docentes. Participa en planes y programas educativos como Escuela Andaluza de Espacio de Paz, Creciendo en Salud, AulaDCine, Impulsa, STEAM: Proyecto Aeroespacial y Escuelas Deportivas, entre otros.

