Sucesos Ampliar Denuncian (y auxilian) a la conductora que se puso a tomar el sol por una avería viernes 15 de julio de 2022 , 12:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia No había señalizado el obstáculo en la calzada ni había adoptado medidas de autoprotección ante un posible atropello. La Guardia Civil denuncia a la conductora de un turismo por “no señalizar adecuadamente el obstáculo creado en la calzada” y por “no utilizar el chaleco reflectante reglamentario cuando se encuentra fuera del vehículo ..” al quedarse averiada en el k. 688 de la autovía A-7 a su paso por la circunvalación de Almería. Al mismo tiempo que los usuarios que pasaban por el lugar, publicaban fotografías en las redes sociales de la conductora tumbada en una hamaca colocada en el arcén detrás de su vehículo, avisaban a la central operativa de ello por lo que, inmediatamente se movilizó una patrulla del Subsector de Tráfico de Almería, que tras personarse en el lugar procedió a normalizar la situación señalizando el peligro y activando la llegada de una grúa para retirarlo. El riesgo era evidente, pues aparte de no advertir con suficiente antelación a los conductores del obstáculo al no colocar la señalización establecida, el vehículo invadía con su rueda posterior izquierda parte del carril derecho, lo que obligaba a los usuarios a desplazarse hacia la izquierda para evitar la colisión. Mientras tanto, la conductora tomaba el sol plácidamente en su tumbona, sin hacer uso del chaleco reglamentario ni estar pendiente del intenso tráfico que registra la circunvalación de la capital a esas horas de la mañana. Por ello, los agentes formularon las denuncias oportunas una vez solventada la situación de peligro. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

