Desactivan seis enganches de luz ilegales en Roquetas uno de los cuales era para cultivar marihuana viernes 21 de mayo de 2021

La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación denominada “Granplan”, localiza e interviene un cultivo indoor de marihuana (Cannabis Sativa) y neutraliza 6 enganches ilegales a la red de fluido eléctrico en una vivienda del municipio de Roquetas de Mar (Almería).



Esta actuación se encuentra enmarcada en la incesante lucha que desarrolla la Guardia Civil de Almería contra el tráfico, cultivo o elaboración de sustancias estupefacientes en la provincia.



La Guardia Civil inicia esta operación a raíz de la recopilación de información tendente de las investigaciones, controles y vigilancias operativas, sumados a las labores de información e inteligencia básica, así como las informaciones y datos recibidos por colaboradores, referida a cuantos hechos delictivos relacionados generalmente con delitos contra la Salud Pública y en particular con el tráfico de Drogas.



Los agentes realizan diferentes operativos de vigilancia entorno a una vivienda ocupada del municipio de Roquetas de Mar (Almería), dando como resultado la confirmación de la existencia de un cultivó indoor de marihuana (Cannabis Sativa).



Se realiza la correspondiente inspección y registro de la vivienda y se intervienen 144 plantas de cannabis, 12 lámparas de 600 w, 12 reflectores, 12 balastros, 4 equipos de aire acondicionado, 1 ventilador de aire y un cuadro eléctrico, además en colaboración con técnicos de Endesa se neutraliza un enganche ilegal a la red de fluido eléctrico, y de igual manera se neutralizan otros 5 enganches ilegales en otras viviendas del mismo edificio.



La investigación se mantiene abierta a efectos de localizar a los responsables de la plantación.



Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Decanato de los Juzgados de Roquetas de Mar (Almería).

