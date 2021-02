Sociedad Descubre aquí que es el CBD, su definición y el significado de este acrónimo Escucha la noticia La definición de cannabidiol, o CBD, se explica como un componente al que se le otorgan resultados terapéuticos valiosos que ayudan a mermar algunos dolores. Este ingrediente está interconectado con otro también influyente: el THC. Estos dos compuestos llevan siendo analizados por científicos muchos años. En este texto, explicaremos en detalle cuál es su alcance, en qué se distingue, por qué puede ser ventajoso y qué aplicaciones tiene. ¿Qué es el CBD? Acaso te suene el nombre o tal vez ya sepas qué es, pero por si no lo dominas, o por si necesitas un repaso, no te pierdas lo que viene a continuación, porque te aclararemos todo sobre él. Se define como un principio natural que se encuentra en la planta del cáñamo, en el que el tetrahidrocannabinol está presente en cantidades muy pequeñas Es plenamente seguro y no tóxico, por lo que no afecta de manera negativa a la salud física o emocional de aquel que lo toma y también se podría que decir que son muchos los que se inclinan por esta elección bastante atractiva en sustitución del cannabis. Pero si bien es cierto que sus cualidades medicinales son bastante conocidos en general, aquí en España su consumo es mínimo. El verdadero significado del CBD y sus beneficios Saber su procedencia es una cosa, pero entender qué nos hace exactamente es todo un reto. En la década de los 60 se descubrió su estructura y composición química y hoy en día se siguen llevando a cabo estudios sobre este químico con los que se pretende demostrar que este elemento no tiene el impacto psicotrópico que siempre se asocia a estas hojas. Es decir, a diferencia del tetrahidrocannabinol, es bien sabido que el CBD no trastoca las capacidades mentales y físicas de aquel que lo consume ni el individuo se vuelve adicto. En otras palabras, interactúa con nuestro organismo de distintas maneras. Para desarrollar más su significado, lo que hace es imitar y perfeccionar la actividad de unas moléculas llamadas cannabinoides endógenos que tenemos en nuestro llamado sistema endocannabinoide. Y es esta definición se debe por asemejarse a estos constituyentes sobre los que hablando aquí. Gracias a este descubrimiento, y al comprobar que actúa en diferentes receptores del cuerpo y del cerebro, se han hecho análisis para investigar sus efectos antiinflamatorios, anticonvulsivantes, antioxidantes o ansiolíticos y observar también sus propiedades que podrían contribuir en el alivio de los síntomas del cáncer. Y para acabar de completar tus conocimientos sobre este tema, también es capaz de influir en el estado de ánimo, en el sueño o en el apetito. De hecho, muchas personas eligen esta opción como alternativa a los medicamentos que nos puedan recetar y que pueden ocasionar reacciones adversas. Aun así, el CBD no es una medicina y no debe reemplazar ningún curso de tratamiento. Antes de usarlo, pide asesoramiento a tu médico. Actualmente, se sigue investigando cómo se puede aplicar para asistir con las manifestaciones de otros trastornos como la esquizofrenia o en las repercusiones que tiene la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Seguimos con la definición del CBD: Formatos Su consumición legal es cada vez más frecuente en Europa y otros países de la tierra. Se puede obtener en varias producciones, ya sea en aceites, cápsulas o soluciones orales, para vapear y hasta como gominolas. Debido a que no lo despachan en farmacias, su versión más demandada es en aceite que se puede encontrar en algunas tiendas o herbolarios y por internet. Se recomienda mirar siempre que en las etiquetas de estos productos venga incluido su contenido, de dónde proviene e instrucciones sobre su utilización. Revolución y futuro En los últimos tiempos, se ha hecho un gran esfuerzo por intentar averiguar cómo utilizarlo con el fin de aprovechar al máximo su valor sano. Es muy posible que, antes o después, el empleo de CBD sea algo habitual y normal en todo el planeta. Como hemos advertido en el significado a lo largo de este escrito, son muchos las publicaciones que respaldan su atractivo saludable en la mejoría de los signos de algunas afecciones o incluso asiste en ciertas sintomatologías de la quimioterapia. Esto nos puede dar paso a una nueva realidad más transparente, libre y de mayor crecimiento económico, dejando de lado la mala connotación que tiene la adquisición de este tipo de material y entendiéndolo como un provecho favorable para el bienestar del ser humano.