El PP reclama respuestas sobre la carretera del Cañarete

viernes 05 de febrero de 2021 , 14:43h

Miguel Ángel Castellón lamenta la “falta de información” por parte del Ministerio y la Subdelegación del Gobierno





El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha registrado varias preguntas en el Congreso para que el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se pronuncie en relación a la carretera de El Cañarete, cerrada desde el pasado mes de septiembre por nuevos desprendimientos que afectaron a ambos carriles.



Concretamente, Castellón pretende que desde el Gobierno se explique si tienen la intención de realizar un estudio para acometer una solución definitiva e integral en esta carretera entre Almería y Aguadulce para que de esta forma no se vuelvan a producir más desprendimientos que ponen en riesgo la vida de las personas que circulan por esta carretera N-340.



“Este no es el primer corte que se produce y puede que no sea el último. Con lo que es necesaria la búsqueda de una solución definitiva antes de que ocurra una tragedia”, afirma.



Además el diputado del PP espera que desde el Ejecutivo central se pronuncien sobre si tienen prevista una fecha para la reapertura del tráfico de vehículos entre Aguadulce y la capital por esta vía por la que diariamente circulan miles de vehículos.



Miguel Ángel Castellón señala que el cierre de El Cañarete supone mucho más colapso de vehículos en la Autovía del Mediterráneo, concretamente entre el tramo que une Roquetas de Mar con Almería, trayecto que podría aguantar este aumento de tráfico si el Gobierno de Sánchez hubiera ejecutado el tercer carril cuya redacción del proyecto dejó elaborada el Gobierno del PP y que lleva dos años metida en un cajón.



Por otra parte, el diputado popular lamenta la “falta de información” respecto a la situación actual de El Cañerete por parte del ministro y del subdelegado del Gobierno en Almería, y recuerda que cuando se produjeron desprendimientos durante los Gobierno del PP se actuó de forma “inmediata” y desde ese momento Roquetas ya cuenta con un semienlace de Aguadulce con la A-7 que permite la entrada y salida de vehículos a esta zona del municipio.



“El Gobierno del PP actuó con diligencia para solventar un grave problema para los vecinos de Roquetas, sin embargo ahora el problema es el Gobierno del PSOE que prefiere mirar hacia otro lado y no dar explicaciones ni una solución definitiva a los desprendimientos”, concluye.