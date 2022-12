Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Ampliar Descubre el antiguo Hospital Provincial Santa María Magdalena de Almería miércoles 21 de diciembre de 2022 , 19:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Diputación lo abre desde este jueves al público tras la visita de las asociaciones A partir de este jueves, la Diputación Provincial de Almería abrirá al público en general las puertas del Hospital Provincial Santa María Magdalena. Esta visita guiada permitirá a los interesados conocer el antiguo hospital que ha sido restaurado y reformado durante los últimos cinco años para acoger el primer Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec) del país. Las jornadas se realizarán de martes a domingo en dos horarios diferentes, 10:30-12:00 y 17:00-18:30, y serán totalmente gratuitas. Los interesados pueden obtener más información o inscribirse a través del teléfono 902 020 545 o en la página web de la Diputación. La visita guiada permitirá conocer el edificio histórico, que data del siglo XVIII, desde una perspectiva artística y cultural. Los participantes podrán recorrer las salas donde se exhiben obras de artistas españoles de los últimos cincuenta años, así como también podrán ver el patio interior, la capilla y el jardín. Además, durante la visita se explicarán los diferentes aspectos históricos y arquitectónicos del hospital. Durante esta visita guiada, los participantes tendrán la oportunidad de aprender sobre el arte contemporáneo español, así como también podrán conocer la historia y la arquitectura del Hospital de San Rafael. Además, los visitantes tendrán la oportunidad de aprender sobre el trabajo de los médicos y enfermeras que trabajan en el hospital. La visita guiada es gratuita y está abierta a todos aquellos interesados en conocer el Hospital de San Rafael. Para participar, los interesados deben inscribirse previamente llamando al teléfono 902 020 545 o a través de la página web de la Diputación. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas El Hospital Provincial recupera el esplendor de la historia de Almería

