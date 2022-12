Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Un jurado decidirá quién mató a un hombre desaparecido en un vertedero miércoles 21 de diciembre de 2022 , 19:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un tribunal con jurado juzgará a J.A.M.C., acusado de asesinar a Francisco López Sánchez, un hombre de 83 años cuyo cadáver fue encontrado hace un año en un vertedero ilegal con signos evidentes de violencia en las inmediaciones de su vivienda situada en El Ejido (Almería). La Policía Nacional consideró "fundamental" la intervención del laboratorio de ADN para esclarecer los hechos, ya que pudo analizar los vestigios hallados en el lugar donde se encontró el cuerpo y relacionar el perfil genético con el acusado. Los indicios apuntan a que la muerte tendría su origen en una disputa por una herencia. El juicio se llevará a cabo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con un jurado compuesto por 12 miembros del público. Durante el proceso, se presentarán pruebas y testimonios para determinar si J.A.M.C. es culpable o inocente. El fiscal tendrá la responsabilidad de demostrar que J.A.M.C. cometió el asesinato de Francisco López Sánchez, mientras que la defensa tratará de demostrar lo contrario. El jurado escuchará los argumentos de ambas partes antes de emitir su veredicto final sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. El 21 de diciembre del año pasado, el cuerpo de un hombre fue descubierto en Las Chozas, ubicada al límite entre Almerimar y Tierras de Almería. Su desaparición había sido reportada 18 días antes por la asociación SOS Desaparecidos, tras la petición de sus hijas. Los primeros indicios apuntaban a que su muerte se habría producido en su domicilio como consecuencia de una discusión relacionada con la compraventa de un vehículo entre él y un vecino conocido. El cadáver presentaba lesiones en la zona frontal superior izquierda del cráneo, causadas por un objeto indeterminado que se encontraba cerca del lugar. Las investigaciones policiales comenzaron inmediatamente. Se interrogaron a los vecinos y se realizaron varias inspecciones en el domicilio de la víctima. Los agentes descubrieron que el vecino conocido había estado en el lugar algunos días antes de la desaparición, lo que hizo sospechar que él podría ser el responsable del crimen. Sin embargo, tras una exhaustiva investigación, los agentes descartaron esa hipótesis y concluyeron que el asesinato había sido cometido por otra persona desconocida hasta entonces. La policía prosiguió su trabajo y, tras varios meses de intensas pesquisas, lograron identificar al autor del crimen. Se trataba de un hombre que había vivido en el mismo edificio que la víctima y que se había mudado poco antes de la desaparición. Los agentes descubrieron que el sospechoso había tenido una relación conflictiva con la víctima y que había estado en su casa el día del asesinato. El hombre fue detenido y, tras un juicio, fue condenado por homicidio. Se ha determinado que la disputa entre la víctima y el detenido se originó en un trato de compraventa de un automóvil usado. Los investigadores descubrieron que Francisco y J.A.M.C. tenían un acuerdo comercial, en el que el anciano le entregó dos mil euros para la adquisición de un Hyundai Coupé. Sin embargo, el cambio de opinión del comprador motivó que el sospechoso le exigiera a la víctima otra comisión el mismo día de su desaparición, coincidiendo con el momento de su muerte según la autopsia. El hijo del detenido también declaró haberlo visto ese día con una persona mayor, que coincidía con la descripción de Francisco. Los investigadores han determinado que el motivo de la disputa entre la víctima y el detenido fue el incumplimiento del acuerdo comercial por parte del comprador. El detenido exigió una comisión adicional a la víctima, lo que provocó una discusión entre ambos. La presencia del hijo del detenido en el lugar donde se encontró el cuerpo de Francisco apoya esta teoría. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

