Sucesos Desmantelada una banda que ha explotado a mujeres durante una década viernes 09 de julio de 2021 , 10:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional libera a dos víctimas y detiene a 22 personas de una organización dedicada a la trata y explotación sexual en Almería y Marbella La Policía Nacional ha desarticulado una organización delictiva dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Dos mujeres han sido liberadas y hay 22 detenidos -17 en la provincia de Almería y cinco en Marbella-. El principal responsable de la organización ha ingresado en prisión, y cuatro prostíbulos y tres clubes de alterne han sido clausurados por orden judicial. El entramado captaba a las víctimas, principalmente mujeres del este de Europa, a través de agencias que publicaban en Internet falsas ofertas de empleo, extendiendo su actividad a la venta de droga y de fármacos para la disfunción eréctil.



Durante el año 2019 la Policía Nacional llevó a cabo una investigación sobre una organización dedicada a la trata de mujeres para su explotación sexual, que culminó con la detención en Motril de seis personas y la liberación de cinco víctimas. Los agentes no dieron por finalizadas las pesquisas y continuaron con la investigación de varias agencias que a través de páginas web y redes sociales captaban a mujeres de diversos países del este europeo, a las que presentaban falsas ofertas de empleo para trabajar como relaciones públicas o acompañantes en España y en otros países de la Unión Europea.



A lo largo de la investigación se ha podido constatar la existencia de una organización que controlaba prostíbulos y clubes de alterne en la provincia de Almería y en Marbella y que contaba con acuerdos de colaboración con agencias de captación. A través de esos acuerdos la organización recibía mujeres para trabajar en sus locales, y era aquí donde las informaban de que su verdadero trabajo iba a ser el ejercicio de la prostitución. Las mujeres eran sometidas a un control estricto por los encargados de los locales, debían estar disponibles las 24 horas del día con sólo 2 horas libres para salir a la calle y tenían que entregar el 50% de sus beneficios a la organización.



Organización activa desde hace más de una década

El líder de la organización, que se estima activa desde hace más una década, utilizaba múltiples sociedades mercantiles con el objetivo de encubrir la verdadera titularidad de los clubes y prostíbulos, donde también se ponía a disposición de los clientes sustancias estupefacientes y fármacos contra la disfunción eréctil.



Una vez que los hechos se consideraron acreditados y se logró la identificación de los integrantes de la organización criminal, los agentes practicaron la entrada y registro en cuatro prostíbulos, tres clubes de alterne y dos domicilios ubicados en la provincia de Almería y en el municipio de Marbella, logrando la liberación de dos mujeres tratadas. En la operación han sido detenidas 22 personas por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores y contra la salud pública.



En la operación se han intervenido 26.941 euros, 19 cheques por un valor de 53.000 euros, 35 bolsitas de cocaína, 176 pastillas para la disfunción eréctil y abundante documentación relevante para la investigación. El líder de la organización, que se estima activa desde hace más una década, utilizaba múltiples sociedades mercantiles con el objetivo de encubrir la verdadera titularidad de los clubes y prostíbulos, donde también se ponía a disposición de los clientes sustancias estupefacientes y fármacos contra la disfunción eréctil.Una vez que los hechos se consideraron acreditados y se logró la identificación de los integrantes de la organización criminal, los agentes practicaron la entrada y registro en cuatro prostíbulos, tres clubes de alterne y dos domicilios ubicados en la provincia de Almería y en el municipio de Marbella, logrando la liberación de dos mujeres tratadas. En la operación han sido detenidas 22 personas por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores y contra la salud pública.En la operación se han intervenido 26.941 euros, 19 cheques por un valor de 53.000 euros, 35 bolsitas de cocaína, 176 pastillas para la disfunción eréctil y abundante documentación relevante para la investigación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.