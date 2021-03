Almería Ampliar Detectada una bola de fuego sobre el mar de Alborán martes 16 de marzo de 2021 , 14:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Impactó contra la atmósfera a 140.000 kilómetros hora



Los detectores que el Proyecto 'Smart' que opera en los observatorios de Calar Alto en Almería, Sierran Nevada y La Sagra en Granada, La Hita en Toledo y Sevilla han detectado una nueva bola de fuego sobre el mar de Alborán, frente a las costas del sur de Andalucía y del norte de Marruecos, que impactó contra la atmósfera a una velocidad estimada de 140.000 kilómetros por hora.



El fenómeno pudo registrarse a las 0,51 horas de la pasada noche del 15 de marzo a través de la cámara sur de vigilancia externa del observatorio de Calar Alto, entre otros medios. Siguiendo el análisis preliminar que ha llevado a cabo el profesor del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) e investigador principal del proyecto 'Smart', José María Madiedo, este evento ha sido causado por una roca desprendida de un cometa.



La parte luminosa de este fenómeno comenzó a una altitud de unos 111 kilóemtros sobre el Mar de Alborán, frente a las costas del sur de Andalucía, concretamente en la misma línea de la zona de El Ejido en Almería. El objeto se movió después en dirección suroeste para finalizar a una altitud de 65 sobre el Mar Mediterráneo, justo en frente de las costas marroquíes. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

