Una caravana de 200 vehículos de hosteleros de Almería reclama compensaciones

martes 16 de marzo de 2021 , 15:10h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Al cumplirse el primer aniversario del inicio de la pandemia, recuerdan a las administraciones que siguen sin recibir ayudas y piden trabajar







Alrededor de doscientos vehículos, -motos, coches particulares y de reparto, camiones y furgonetas- han participado esta mañana en la caravana de protesta convocada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) cuando se cumple el primer aniversario del inicio de la pandemia y como consecuencia de ello del cierre de la hostelería. Con una sonora pitada por el centro de la ciudad con paradas en la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno, los hosteleros han querido evidenciar su indignación ante la “inaceptable realidad de que España sea el país de la Unión Europea que menos ayudas directas ha dado a la hostelería; y que Andalucía sea la comunidad española que menos ayudas ha dado al sector”.



La protesta, que se ha llevado a cabo paralelamente en todas las ciudades andaluzas por iniciativa de la Federación de Empresarios de Hostelería de Andalucía, ha sido secundada por bares, restaurantes, ocio nocturno, discotecas, salas de fiesta, caterings y eventos, así como alojamiento turístico en su conjunto con hoteles, hostales, pensiones, campings y apartamentos turísticos, junto con las empresas de distribución, suministros y la industria auxiliar que se sienten “abandonados” después de “un año de ruina”. A la caravana de vehículos también ha asistido Francisco Villacreces, de Adisthal, Asociación de Distribuidores de Almería, que ha aportado sus camiones y furgonetas de reparto al sector de la hostelería



Tras la marcha, la junta directiva de ASHAL ha protagonizado un acto a las puertas de la Subdelegación donde se ha leído un manifiesto en el que han puesto énfasis en el motor económico y de empleo que supone un sector que después de “un año desde el inicio de esta pesadilla” aún no ha recibido ayudas, “un sector que nunca ha pedido y siempre ha aportado riqueza” y que clama porque no se celebre un segundo aniversario “porque a eso no llegaremos”.



“Queremos trabajar y tenemos que recibir ayudas que ya van tarde. Necesitamos que la vacunación se agilice. Exigimos comprensión de nuestros gobiernos y empatía, pero sobre todo lo que exigimos es compensación por el tremendo daño que se nos ha hecho”, ha señalado como resumen el presidente en funciones de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún, ante unos cubos de basura donde se han depositado, de forma simbólica, las llaves de los establecimientos “arruinados”.