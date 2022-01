Sucesos Detenido cuando transportaba 500 kilogramos de marihuana por la A-7 miércoles 12 de enero de 2022 , 09:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los agentes observan cómo la furgoneta que conduce el detenido circula peligrosamente. La Guardia Civil de Almería detiene en una reciente actuación en el término municipal de Huércal Overa a una persona que transporta 500 kilogramos de marihuana por delito contra la salud pública. Esta actuación se enmarca dentro de la actividad permanente que desarrolla Guardia Civil en la lucha contra el tráfico de estupefacientes en el ámbito de seguridad ciudadana en la provincia de Almería. Los agentes observan como una furgoneta que circula a la altura del kilómetro 553 de la A-7 sentido Murcia, circula peligrosamente en zigzag y sin alumbrado, con el riesgo de provocar un accidente de circulación de graves consecuencias. Con objeto de evitarlo, los agentes escoltan al vehículo hasta un lugar seguro y proceden a la identificación del conductor, comprobando tras las correspondientes consultas al Centro Operativo de Comunicaciones (C. O. C. 062) que a esta persona le constan antecedentes por diversos delitos. Los agentes realizan una inspección del interior del vehículo localizando 500 kilogramos de marihuana preparada para su venta y consumo. Los agentes proceden a la detención del conductor por delito contra la salud pública. Las diligencias instruidas por la Guardia Civil junto al detenido, y la droga incautada han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Huércal Overa (Almería), quedando el vehículo en depósito judicial. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

