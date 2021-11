Sucesos Detenido cuando transportaba ocho kilogramos de marihuana por la A-7 lunes 22 de noviembre de 2021 , 15:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los agentes observan cómo la furgoneta que conduce el detenido está peligrosamente sobrecargada





La Guardia Civil de Almería detiene en una reciente actuación en el término municipal de Huércal Overa a una persona que transporta ocho kilogramos de marihuana por delito contra la salud pública.



Esta actuación se enmarca dentro de la actividad permanente que desarrolla Guardia Civil en la lucha contra el tráfico de estupefacientes en el ámbito de seguridad ciudadana en la provincia de Almería.



Los agentes, que realizan servicio de seguridad ciudadana, observan como una furgoneta que circula a la altura del kilómetro 546 de la A-7 sentido Almería, invade peligrosamente el carril izquierdo en varias ocasiones debido al sobrepeso que presenta, con el riesgo de provocar un accidente de circulación de graves consecuencias.



Con objeto de evitarlo, los agentes escoltan al vehículo hasta un lugar seguro y proceden a la identificación del conductor, comprobando tras las correspondientes consultas al Centro Operativo de Comunicaciones (C. O. C. 062) que a esta persona le constan antecedentes por tráfico de drogas en actuaciones de este mismo año.



Los agentes realizan una inspección del interior del vehículo localizando entre los numerosos enseres que transporta, un primer paquete de grandes dimensiones envuelto en plástico que contiene marihuana preparada para su venta y consumo.



Profundizando en su inspección, los agentes de la Guardia Civil localizan otros cinco paquetes más, seis en total, con un peso de más de ocho kilogramos, que contienen marihuana envasada y preparada para su venta y consumo.



Los agentes proceden a la detención del conductor por delito contra la salud pública.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil junto al detenido, y la droga incautada han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número tres Huércal Overa (Almería), quedando el vehículo en depósito judicial. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.