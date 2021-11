Almería Subdelegación se une a la iniciativa del ‘Banco Rojo’ para denunciar la violencia machista lunes 22 de noviembre de 2021 , 15:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El proyecto, surgido en Italia hace años, pretende hacer reflexionar sobre los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex parejas



En el marco de la programación de actividades de “Almería Unida contra la Violencia de Genero” que, de forma coordinada, se están llevando a cabo en la provincia de Almería con motivo del Día Internacional para la erradicación de la violencia sobre las mujeres, la Subdelegación del Gobierno en Almería se ha adherido a la campaña internacional Banco Rojo, un proyecto cultural y pacífico de prevención, información y sensibilización contra el feminicidio, cuyo objetivo es hacer reflexionar a quien vea este símbolo que el desenlace fatal es evitable si la violencia se detiene a tiempo.



Con esta finalidad, se ha instalado en la entrada de la sede de la Subdelegación en la calle Arapiles, número 19, un Banco Rojo rotulado con la frase “En memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas”.



La fundadora de esta campaña internacional es Elisa Mottini, siendo en España la Asociación “Intégrate: Crecimiento y Desarrollo” la que lleva a cabo la gestión y representación de la misma. Este proyecto no es solo para recordar a las víctimas, sino para prevenir y no confundir el amor con la violencia.



La iniciativa tuvo su origen en Italia, donde una mujer de avanzada edad quiso revelarse contra la violencia y pasar a la acción actuando contra el machismo y la violencia en general. Tina Magenta, de 80 años, pintó un banco de su jardín en rojo, escribió la frase y lo donó para colocarlo en la plaza de su pueblo. Hoy en día existen más de mil Bancos Rojos distribuidos por diferentes países del mundo como Argentina, Italia, Portugal, Ecuador, México o España, entre otros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.