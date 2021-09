Sucesos Ampliar Detenido en El Ejido por simular el robo 3.000 euros de su cuenta bancaria viernes 10 de septiembre de 2021 , 18:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





La Policía Nacional ha detenido en El Ejido (Almería) a un hombre acusado de simular un robo para apoderarse de 3.000 euros de su cuenta bancaria sin el consentimiento de su hermana, quien a la vez era cotitular.



Según ha indicado la Comisaría en una nota, el detenido puso una denuncia a finales de junio en la que indicaba que 15 días antes una persona desconocida había acudido a su sucursal bancaria y "por negligencia de sus empleados", estos le habían hecho un reintegro de 3.000 euros de su cuenta para entregárselos a este desconocido.



Con la denuncia interpuesta, los investigadores de la Policía Nacional llevaron a cabo un análisis de todos los datos aportados por el denunciante, y ya desde el primer momento, mantuvieron cierto recelo acerca de la veracidad de los hechos denunciados.



La investigación policial reveló que el detenido y su hermana, cotitulares en la cuenta corriente, poseían sendas cartillas bancarias para la retirada de dinero en ventanilla. Así, comprobaron que fue el detenido quien, el día de los hechos, acudió a su banco y tras mostrar su documentación personal y la cartilla de ahorros, retiró el dinero no sin antes estampar su firma en un documento interno del banco.



Fue entonces cuando los agentes de la Comisaría de El Ejido procedieron a la detención del denunciante, un hombre de 39 años de edad, quien ha pasado a disposición judicial acusado de simulación de delito y denuncia falsa. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

