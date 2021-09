Capital El alcalde anuncia una nueva App para agilizar el mantenimiento de los colegios viernes 10 de septiembre de 2021 , 18:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco visita el CEIP Francisco de Goya, donde se mejora la pista deportiva y se realizan obras de conservación en el marco de un plan anual y a la carta que abarca los 45 colegios públicos de Infantil y Primaria



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha visitado este viernes el CEIP Francisco de Goya donde ha anunciado la próxima puesta en marcha de una nueva aplicación que mejorará la comunicación entre el Ayuntamiento de la capital y los centros públicos de Educación Infantil y Primaria. El objetivo es ganar fluidez y agilidad para ejecutar las diferentes obras de mantenimiento y conservación de 45 colegios.



Acompañado por la concejala delegada del Área de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, el primer edil ha reconocido cómo a día de hoy la comunicación entre la administración local y los 55 centros que de ella dependen para el mantenimiento es “muy buena”. Se mantienen reuniones periódicas con los directores de los centros de modo que la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento puede no sólo evaluar las necesidades sino calendarizar rápidamente las obras pendientes.



Este verano se han acometido mejoras en más de una docena de centros escolares y desde enero se ha llegado a la práctica totalidad de los 45 centros públicos de Infantil y Primaria, además de a otros de educación especial, guarderías y formación de adultos, confirma la concejala delegada de Servicios Municipales. Sacramento Sánchez pone el acento en el incremento de la partida presupuestaria destinada al Plan de Mantenimiento y Conservación de centros educativos, que se amplió hasta los 350.000 euros anuales.





Planes de limpieza a la carta

Y si las conversaciones entre centros y las áreas de Servicios Municipales y Cultura y Educación son constantes con motivo de obras de mantenimiento, aún lo son más, desde el inicio de la pandemia, en lo que tiene que ver con la limpieza y la desinfección de los centros y de su entorno. En este marco, Sánchez asegura que cada centro tiene un plan de limpieza a la carta, de modo que en función de sus necesidades se aborda un horario y un personal determinado.



Desde el inicio de la pandemia, insiste la concejala, se desarrollan reuniones (telemáticas) a tres bandas (Ayuntamiento, directores y la empresa FCC encargada de la limpieza). Se evalúan necesidades, se establece un plan con unos horarios y posteriormente, se vuelve a revisar el plan por si hicieran falta ajustes. El propósito, intentar llegar a todo y de la mejora manera posible a todos y como ellos quieren, dice la edil.



Además del Plan de Conservación y Mantenimiento y de los planes de limpieza y desinfección de centros escolares, el Ayuntamiento ha iniciado mejoras en pistas deportivas de algunos colegios. Es el caso del CEIP Francisco de Goya, donde el alcalde ha tenido oportunidad de ver la instalación y comentar con su director, Pedro Ayala, las necesidades y cómo se van a subsanar.

