Detenido en la Calle Ceuta con 25 pastillas de éxtasis jueves 22 de julio de 2021 , 10:08h Las llevaba en la riñonera



Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por un delito contra la salud pública.



Los hechos se desarrollaron a las cuatro de la tarde. Los agentes se encontraban realizando patrullas por la ciudad, en concreto por Calle Ceuta, cuando observaron a un varón que al percatarse de la presencia policial realiza una maniobra evasiva, intentado marcharse del lugar.



Los agentes actuantes procedieron a su identificación y cacheo superficial, encontrándole en el interior de la riñonera que portaba una bolsa pequeña de plástico transparente, conteniendo en su interior varias pastillas, comprobando los mismos que se trataba de pastillas de éxtasis, que el detenido pretendía vender.



En concreto en la bolsa había 25 pastillas marrones de éxtasis y una pastilla blanca de tranquimacín.



El detenido, de 22 años de edad, ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número CUATRO de Almería en funciones de guardia, acusado de un delito contra la salud pública. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

