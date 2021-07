Sucesos Ampliar Investigadas por denunciar el falso robo de un vehículo jueves 22 de julio de 2021 , 10:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ha ocurrido en Albox y la Guardia Civil lo encontró en una rambla abierto y con 340 euros dentro





En una reciente investigación, la Guardia Civil de Almería ha detenido en Albox (Almería) a una persona, de 54 años, como autora de un delito de simulación de delito, tras denunciar, sin haberse producido, la sustracción de su vehículo.



Esta actuación es el resultado de las diferentes y minuciosas labores de investigación que desarrolla la Guardia Civil con motivo de esclarecer, sin dar lugar a duda alguna, cualquier hecho denunciado en la provincia.



La investigación se inició a mediados del pasado mes de junio, cuando una persona se presenta en dependencias de la Guardia Civil para denunciar el robo se su vehículo, tipo turismo, que estaba siendo utilizado por su hija.



Los agentes comienzan por tomar declaración de la hija de la denunciante, la cual da su versión de cómo, cuándo y dónde se produjo el robo del vehículo, de igual manera relata, como su madre la recoge en ese lugar para ir directamente a interponer la denuncia.



En primer lugar y debido a las contradicciones apreciadas por los agentes durante las manifestaciones, se hacen uso de diferentes medios tecnológicos, pudiendo comprobar que efectivamente, los hechos no son tal y como se denunciaron.



Por otro lado, una patrulla de la Guardia Civil localiza el turismo en una rambla próxima al lugar donde supuestamente se había sustraído, con las puertas abiertas, las llaves puestas y el bolso de hija de la denunciante a la vista, con unos 340 Euros en su interior, por lo que también hace sospechar a los agentes que investigan la sustracción, que de haberse producido, el autor/es se habrían llevado esa cantidad de dinero en efectivo.



Como resultado de esta investigación, y tras los hechos narrados, además de otro testigo que manifiesta que la usuaria del turismo se encontraba en otro lugar la noche que sucedieron los hechos, la Guardia Civil de Almería investiga en el municipio de Albox (Almería), a una persona de 54 años, como autora de un delito de simulación de delito.



Las diligencias, ha sido puestas a disposición de Juzgado en funciones de Guardia de Huercal-Overa (Almería).

