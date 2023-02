Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar Detenido por blanquear más de cuatro millones de euros de estafas amorosas viernes 10 de febrero de 2023 , 13:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre acusado de blanquear en tres años más de cuatro millones de euros procedentes de una organización criminal dedicada a estafar a mujeres con el método 'love scam'. La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por una de las víctimas en Las Palmas de Gran Canaria y reveló que el presunto estafador residía en Almería, según ha informado en un comunicado la Comisaría Provincial. En la actuación, los agentes localizaron en otros municipios españoles y en varios países europeos a más víctimas de la organización que supuestamente utilizaba al ahora detenido para el blanqueo de capitales. Según los datos sobre el modus operandi recabados por la Policía Nacional, integrantes de la red establecían una relación de tipo afectivo online o telefónica con las mujeres y, una vez que ganaban su confianza, les solicitaban dinero bajo pretextos tales como la necesidad de ayuda médica. El detenido presuntamente recibía transferencias bancarias de origen fraudulento obtenidas mediante el engaño para así tener un incremento de su patrimonio que le permitía realizar operaciones propias del blanqueo de dinero. Así, transfería parte del dinero recibido al extranjero para evitar el control de las Autoridades españolas. En la investigación, los agentes comprobaron que había realizado transacciones inusuales y reiteradas en el tiempo en las que el dinero enviado habría sido finalmente recibido en terceros países tales como Colombia y Costa de Marfil, por lo que se constató que su misión de la "mover" el dinero, lo que comúnmente se conoce como "mula bancaria" en el argot policial. Hasta el momento de la detención, el detenido, a quien se atribuye la presunta comisión de delitos de estafa y blanqueo de capitales, había movido en los últimos tres años un total de 4.139.038,80 euros Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

