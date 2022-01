El PSOE considera que el presupuesto del PP está cargado de ideología

lunes 10 de enero de 2022 , 13:37h

Adriana Valverde: “El PP no ha querido contar el apoyo del Grupo Socialista para crear empleo y acabar con la brecha social”

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha explicado hoy que el PSOE ha votado en contra del presupuesto municipal para 2022 elaborado por el equipo de Gobierno del PP porque “es un presupuesto ideológico que no responde al objetivo principal del año 2022 que debe ser la recuperación económica y dejar atrás todas las consecuencias negativas que ha provocado la pandemia para nuestras empresas, familias y barrios”.

Valverde ha asegurado que “el alcalde tenía este año todas condiciones para realizar un mayor esfuerzo inversor en nuestra ciudad, aprovechando que el Gobierno de España ha eliminado las reglas fiscales para 2022, y se ha conformado con destinar solo 12 millones de euros a inversiones procedentes de las arcas municipales”, ya que el resto de los fondos para los proyectos previstos provendrán de otras administraciones como Gobierno de España, Junta de Andalucía o fondos europeos.

Por otro lado, Adriana Valverde ha expresado su decepción por que “un año más este alcalde no cuenta con el principal grupo de la oposición, el socialista, para debatir y acordar unas cuentas que deberían ser aprobadas con el mayor consenso posible”.

“Desde el 18 de noviembre el alcalde tiene en su despacho el documento de propuestas del Grupo Socialista y no hemos recibido ni una sola llamada para analizarlas o conocer nuestra opinión”, ha lamentado Valverde, quien ha criticado que “nos consta que sí se ha debatido con otros grupos minoritarios, lo que dice mucho de la cultura democrática de nuestro primer edil”.

De otro lado, la portavoz socialista ha detallado que “tampoco podemos estar de acuerdo con el presupuesto que se nos ha presentado hoy porque no vemos ambición en las medidas que presenta para disminuir las listas del paro en nuestra ciudad”. Ha recordado que en Almería hay cerca de 18.475 personas en paro, de las que casi 9.000 son de larga duración y más de 9.300 mayores de 45 años, “y las cuentas municipales se conforman con continuar con programas de formación como el Poefe”, ha denunciado.

Al respecto, ha destacado que “desde el PSOE proponíamos al alcalde apostar por una estrategia municipal por el empleo, con un Plan de Empleo Municipal que verdaderamente contribuya a sacar a esas personas de las listas del SAE” y ha aseverado que, “si existe ese interés, desde el Ayuntamiento hay mecanismos para ponerlo en marcha, sin embargo, apatía y continuismo es lo que refleja el presupuesto en materia de empleo”.

Adriana Valverde ha enumerado durante su intervención en el Pleno otras razones por las que el Grupo Socialista no puede dar su apoyo al presupuesto municipal de 2022, entre ellas, que se trata de un presupuesto que “nace sin planificación”, ya que “no se ha aprobado el plan anual de contratación previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, con lo que nos encontramos un conjunto de cantidades con un nombre sin que se sepa ni cuándo ni cómo se va a ir ejecutando”, ha apuntado.

Asimismo, ha apuntado que, entre los elementos más ideológicos de las cuentas municipales, destaca que “falta una política real y efectiva de vivienda accesible para los colectivos más vulnerables de nuestra ciudad, especialmente para la gente joven”. La portavoz socialista ha recriminado al PP que “solo ha previsto construir 80 viviendas para dedicarlas a VPO este año” y, en su opinión, “la empresa Almería XXI no puede dedicarse a hacer negocio con el mercado de la vivienda, ha de tener un fin social y dar respuesta a las necesidades de vivienda que hay en nuestra ciudad, a un precio asumible”.

La portavoz socialista también ha afeado al alcalde su política de gestión de los equipamientos e instalaciones municipales, especialmente los deportivos. “Mientras los socialistas apostamos por la gestión directa de estas instalaciones, a través de un contrato de prestación de servicios, ustedes prefieren el modelo de gestión indirecta, la concesión, con lo que ello conlleva de incremento en el precio que pagan los usuarios, y sin que se garantice el nivel de calidad en los servicios”, ha afirmado.

Adriana Valverde ha declarado asimismo que “estos son unos presupuestos que no se cumplen” y ha rememorado que el año pasado en el mismo Pleno “el concejal de Hacienda anunciaba el inicio de las obras en El Patio o de las instalaciones deportivas de Costacabana y no se ha hecho nada”. De hecho, ha expresado su asombro por que “en el caso de El Patio no han sido capaces ni de identificar aún a los propietarios de las viviendas, habiendo sido desalojados en 2017”.

“No vemos en este presupuesto una prioridad social, una apuesta por la creación de empleo ni un cambio en el modelo de gestión que proponen para las instalaciones y equipamientos públicos. No vemos un auténtico esfuerzo inversor propio del Ayuntamiento, ni un interés por querer solucionar graves problemas como el acceso a la vivienda”, ha manifestado Valverde, quien ha concluido que “no nos vemos representados en estas cuentas y por tanto nuestro voto negativo a este presupuesto”.