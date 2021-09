Sucesos Detenido tras salir de armario un ladrón pillado in fraganti en Purchena domingo 26 de septiembre de 2021 , 12:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Debido a las dimensiones de la vivienda, una patrulla de la Guardia Civil custodia las salidas hasta la llegada de refuerzos para proceder a su inspección.



En una reciente actuación, la Guardia Civil de Almería ha detenido en Purchena (Almería) a una persona, varón de 30 años, como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa.



Esta detención se enmarca dentro de las actividades desarrolladas por La Guardia Civil para la prevención e investigación de los delitos contra el patrimonio, en este caso en la lucha contra los robos en interior de viviendas en la provincia de Almería.



Esta actuación comienza tras recibir en el Centro Complejo de Comunicaciones (C.O.C) del 062 de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, una alerta de incursión en el interior de una vivienda del municipio almeriense de Purchena, que traslada el aviso de forma inmediata a la patrulla en servicio más cercana al lugar.



Al llegar al lugar a la mayor brevedad posible, los agentes de la Guardia Civil se entrevistan con el alertante y tras comprobar las imágenes de las cámaras de seguridad y debido a las grandes dimensiones de la vivienda deciden custodiar las posibles salidas y esperar el apoyo de otra patrulla de agentes ante la sospecha de que el autor se encuentre aun en el interior.



Como resultado de esta actuación, y tras inspeccionar la vivienda de forma minuciosa, agentes de la Guardia Civil de Almería, localizan escondido en el interior de un armario a un varón de 30 años, que es detenido inmediatamente como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa.



Se comprueba posteriormente que al detenido le constan numerosos antecedentes policiales por hechos similares.



